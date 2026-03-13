Patricio Salas no quiere soltar la titularidad en el América

El atacante aprovecha su oportunidad como titular en América durante el Clausura 2026 y afirma que luchará por mantenerse en el equipo

El atacante está en el once debido a las lesiones | Imago7

Entre la regla de menores y las bajas en América tanto por salidas como por lesiones, Patricio Salas se ha convertido en titular con las Águilas en esta parte del torneo Clausura 2026, situación que lo tiene contento y convencido de que su momento ha llegado. El juvenil azulcrema entiende que la oportunidad apareció en un momento complejo para el plantel, pero también tiene claro que debe aprovechar cada minuto en la cancha.

El futbolista reconoció que las circunstancias dentro del equipo le han abierto la puerta, aunque dejó claro que el trabajo previo ha sido clave para ganarse un lugar. Para Salas, este periodo representa la oportunidad que llevaba tiempo esperando en el primer equipo.

“La verdad que todo se ha ido acomodando; lesiones, bajas. No se lo deseo a nadie, pero lo único que hago es aprovechar la oportunidad por la que he luchado tanto. Creo que es el momento de que la tengo que agarrar y no soltarla”, dijo.

Salas también explicó que debutar y consolidarse en el América implica un reto mayor, debido a la exigencia que existe dentro del club y la competencia interna. El mediocampista afirmó que su objetivo ahora es mantenerse en el equipo y no convertirse en un jugador de paso.

“Siempre he dicho que es difícil debutar en cualquier club, pero en América es lo doble. Me costó llegar, pero lo importante es mantenerme. No quiero pasar dos torneos e irme. Aquí soy feliz, mentalmente intento ver más con los míos, las personas que han estado para mí y lo que pasa afuera es imposible con las redes sociales”, comentó.

El jugador azulcrema también se refirió a la regla de minutos para futbolistas menores, una medida que ha permitido que varios juveniles tengan actividad en la Liga MX. Salas considera que esta normativa abre puertas, pero insiste en que cada jugador debe responder dentro del campo.

“A nosotros los jóvenes nos beneficia siempre y cuando cada joven aproveche las oportunidades. Son muchos minutos, pero las oportunidades no se presentan siempre. La regla me ha beneficiado, pero no solamente es eso, hay un trabajo detrás que me ha llevado a ganar la confianza de cuerpo técnico, directiva y compañeros. Espero vengan más canteranos todavía de todos los equipos”, cerró.

Patricio Salas lamenta la lesión de Luis Ángel Malagón

El canterano del América también habló sobre las lesiones que han golpeado al equipo, especialmente las de Víctor Dávila y del portero Luis Ángel Malagón, quien se perderá el Mundial tras su lesión. “Las bajas obviamente nos duelen a todos como grupo. Es muy mala fortuna. Primero la de Dávila, que es una lesión que todos conocen que es muy complicada. Luego ahorita la de Malagón, que pues obviamente igual estamos muy tristes por él, por todo lo que venía para él”.

Salas reconoció que la ausencia del arquero azulcrema impacta al vestidor, ya que Malagón vivía un gran momento y tenía el objetivo de disputar la Copa del Mundo. “Sabíamos que tenía un sueño por delante, pero son parte muy importante para nosotros. Creo que eso nos debe dar todavía un poco un extra más para ahora lo que viene, hacerlo dedicado a ellos”, concluyó.

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