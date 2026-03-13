Rating Colombia del 12 de marzo de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’ sigue liderando el rating de la televisión colombiana

El programa ‘A Otro Nivel’ se mantiene como el favorito de los televidentes en Colombia. Así quedó el ranking del rating del 12 de marzo.

Cristina Hurtado, presentadora | Canal Caracol.

La producción estelar del Canal Caracol, ‘A Otro Nivel’, continúa dominando el rating de la televisión colombiana. Los televidentes siguen demostrando su preferencia por este programa, que se mantiene como uno de los contenidos más vistos en el país. En Claro Sports le contamos todos los detalles del escalafón correspondiente al 12 de marzo.

Rating en Colombia del 12 de marzo de 2026, según CNC

A Otro Nivel – Canal Caracol – 11,40 % Noticias Caracol PRM – 8,60 % Noticias Caracol MD – 5,75 % La Reina del Flow – Caracol TV– 5,73% La Rosa de Guadalupe – 5,58 % Las de Siempre – RCN – 5,40 % Espacio Político: Partido Conservador – RCN – 5,32 % La Casa de Los Famosos – 5,32% % Noticias Caracol- Avance – 4,74 % Noticias RCN PRM– Canal Caracol – 4,05 %

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el rating estipulado por el Centro Nacional de Consultorías (CNC) se mide a través de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio nacional. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que el anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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