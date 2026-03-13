Aldaír Quintana le pondrá fin a su historia con Atlético Bucaramanga

El portero del ‘Leopardo’ ya tendría todo listo para fichar con Independiente del Valle en Ecuador.

Aldaír Quintana, ídolo del Bucaramanga | Vizzor

Todo indica que llega el fin de una era en Atlético Bucaramanga. El portero Aldaír Quintana, el más importante en la historia del club por ser un artífice de la primera estrella de Liga, dejará la institución y emprenderá vuelo al fútbol del exterior. De manera sorpresiva, casi que en el cierre del mercado de pases, el guardameta tendría todo acordado con un nuevo equipo.

Meses atrás sonó fuertemente la posibilidad de recalar en Brasil, pero Quintana terminó alargando su periplo con los ‘Leopardos’. Ahora bien, de acuerdo a lo que pactado, desde Ecuador desembolsaron la cláusula para finalizar su vínculo con los santandereanos. Independiente del Valle, club de ambicioso proyecto en el último tiempo, será su próximo destino.

A pesar de los esfuerzos de la dirigencia del club para retenerlo, a un día del duelo ante Inter de Bogotá por la fecha 11, es irreversible la voluntad del portero por llegar a nuevos aires y disputar, por qué no, un cupo para el Mundial 2026. Se va con un título de Liga y haber desbloqueado muchas vivencias en el onceno auriverde.

El fichaje ya sería todo un hecho

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, ya hay un “acuerdo definitivo” para que Aldaír Quintana separe caminos del Bucaramanga y fiche con los ‘Matagigantes’ de Ecuador. La cláusula pagada, según reportan varias fuentes, ronda los 350 mil dólares.

“Independiente del Valle fichó de manera definitiva a Aldaír Quintana. El futbolista viajará en las próximas horas para hacerse la revisión médica y firmar por tres años”, manifestó en un trino por su cuenta de X.

🚨Independiente del Valle fichó de manera definitiva a Aldair Quintana, arquero colombiano de Bucaramanga.

*️⃣El futbolista viajará en las próximas horas para hacerse la revisión médica y firmar por 3 años.

ℹ️Para @StudioFutbol presentada por @bet593 #TratoHecho pic.twitter.com/RInP3esIY7 — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 13, 2026

Baja sustancial para el plantel dirigido por Leonel Álvarez, ya que se trata del portero titular y referente de la institución. Se va con un saldo del título de Liga, además de una final de Superliga, participación en Copa Libertadores y Sudamericana. Disputó un total de 120 partidos a favor, dejando su valla invicta en 54 oportunidades.

Hay opiniones divididas. Un sector de la hinchada cree que Quintana no podía irse en pleno desarrollo de la Liga, casi que en el ecuador de la fase regular, mientras que otros respaldan la decisión de probar nuevos retos en su trayectoria. Se le viene un interesante reto al golero de 31 años, quien tenía contrato hasta diciembre de este año.

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