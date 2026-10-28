La odisea de Canelo Álvarez para llegar a Arabia Saudita: “No es valentía; iré a donde sea para ganar un título mundial”

Entrevista exclusiva del boxeador mexicano para Claro Sports, uno de dos medios mexicanos que está en Riad para su pelea ante Mbilli

Por Elías Quijada

Por primera vez desde el 13 de septiembre de 2025, Saúl ‘Canelo’ Álvarez subirá al ring para buscar un título del mundo, cuando se enfrente a Christian Mbilli en Arabia Saudita. Un combate que estuvo en el aire por la situación geopolítica en Medio Oriente, que complicó el traslado a Riad, pero el pugilista mexicano iría al final del mundo para tener una pelea de campeonato.

“No es valentía o como la quieras llamar. Yo vengo a pelear por un campeonato del mundo, a ganar un campeonato del mundo, y haré lo que tenga que hacer para ganarlo“, declaró Canelo el miércoles en exclusiva para Claro Sports, uno de dos medios que está en Riad para la pelea.

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La situación geopolítica en Arabia Saudita obligó a Canelo a modificar sus planes para llegar a Riad, ya que tuvieron que aterrizar en otro aeropuerto y trasladarse vía terrestre a Riad, manejando tres horas, pero el tapatíó no lo ve como un pretexto.

“Voy a ir a donde sea y como tenga que ser“, aseguró el mexicano, quien además dejó un mensaje a quienes le critican porque no canceló la pelea. “Mucha gente habla, piensa que tiene la razón y especula, pero pues qué puedes esperar”.

Así fue la preparación de Canelo en el gimnasio de Oleksandr Usyk en España

Canelo hizo parte de su preparación para la pelea ante Mbilli en Gandía, en la costa valenciana de España, en una instalación propiedad de otro de los mejores boxeadores de la historia, el ucraniano Oleksandr Usyk. Saúl no solo usó su gimnasio, sino que el equipo del campeón de los pesos pesados de la AMB, CMB y The Ring.

“La verdad que hicimos un gran campamento. Nos hicieron el favor de prestarnos su gimnasio, todas las facilidades”, aseguró Canelo, quien además dijo que le ayudaron a él y Eddie Reynoso para estar listo para el combate del sábado 31 de octubre.

“Su equipo de acondicionamiento físico estuvo apoyándonos ahí muchísimo. Todos estuvieron ahí apoyándonos mucho y apoyando a Eddie. ¿Qué necesita tirar más golpes? Necesito que esto y lo otro. Con toda la tecnología que tienen ahí hicieron una gran mancuerna y muy agradecido con todos, con Usyk, que los dejó participar conmigo“.

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¿Qué sigue para Canelo Álvarez tras la pelea ante Mbilli?

Canelo no tiene definida una fecha para su siguiente pelea. Existen rumores de que quiere pelear en febrero, mayo y septiembre de 2027. Saúl no confirmó nada, pero lo que tiene claro es que no quiere pasar otros 13 meses fuera del ring, como sucedió en esta ocasión tras la derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025, tras la cual pasó al quirófano y la rehabilitación atrasó su regreso al cuadrilátero.

“La verdad es que ahorita estoy disfrutando mucho todo esto y quiero ir pelea por pelea. Después de esta, vemos qué es lo que sigue, pero lo que sí es que me gustaría pelear pronto”, concluyó en exclusiva para Claro Sports.