Choque de trenes en Toledo, en vivo: suspenden Copa del Rey hoy 28 de octubre y última hora del accidente

México expresa sus condolencias a España por el choque de trenes en Toledo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió un comunicado para expresar sus condolencias al Gobierno y al pueblo de España tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo, que ha dejado decenas de personas fallecidas y heridas. La dependencia manifestó su solidaridad con las víctimas y sus familiares ante la tragedia.

A través de sus redes sociales, la Cancillería mexicana señaló: “México manifiesta toda su solidaridad con las personas afectadas, sus familias y la sociedad española en este difícil momento”. Asimismo, reiteró su disposición para brindar apoyo a los ciudadanos mexicanos que pudieran necesitar asistencia o protección consular en territorio español.

La SRE informó que los mexicanos que requieran ayuda pueden comunicarse con la Embajada de México en España al número +34 660 862 625. Hasta el momento, el comunicado no confirma si existen ciudadanos mexicanos entre las víctimas del accidente, por lo que las autoridades mantienen disponibles sus canales de atención para cualquier connacional que necesite orientación.