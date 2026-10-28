Choque de trenes en Toledo, en vivo: suspenden Copa del Rey hoy 28 de octubre y última hora del accidente
Dos trenes de alta velocidad chocaron en Toledo, España, y provocaron una tragedia ferroviaria
México expresa sus condolencias a España por el choque de trenes en Toledo
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió un comunicado para expresar sus condolencias al Gobierno y al pueblo de España tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo, que ha dejado decenas de personas fallecidas y heridas. La dependencia manifestó su solidaridad con las víctimas y sus familiares ante la tragedia.
A través de sus redes sociales, la Cancillería mexicana señaló: “México manifiesta toda su solidaridad con las personas afectadas, sus familias y la sociedad española en este difícil momento”. Asimismo, reiteró su disposición para brindar apoyo a los ciudadanos mexicanos que pudieran necesitar asistencia o protección consular en territorio español.
La SRE informó que los mexicanos que requieran ayuda pueden comunicarse con la Embajada de México en España al número +34 660 862 625. Hasta el momento, el comunicado no confirma si existen ciudadanos mexicanos entre las víctimas del accidente, por lo que las autoridades mantienen disponibles sus canales de atención para cualquier connacional que necesite orientación.
Iryo revela detalles del choque de trenes en Toledo: recibió un impacto por detrás
La compañía ferroviaria Iryo dio a conocer su versión sobre el accidente ocurrido este miércoles 28 de octubre entre Urda y Los Yébenes, en Toledo, donde uno de sus trenes fue impactado por una unidad de Renfe. A través de un comunicado, la empresa informó que el convoy identificado como servicio 6076 había salido de Madrid a las 7:54 horas con destino a Sevilla.
De acuerdo con la compañía, a bordo viajaban 147 pasajeros y seis integrantes del personal, entre ellos tres tripulantes, un barista y dos responsables de la conducción y operación del tren. El choque se registró a las 8:48 horas, cuando, según la versión de Iryo, una unidad de Renfe de la serie 103 impactó la parte trasera de su convoy a la altura del punto kilométrico 118, en Urda. La empresa señaló que las causas del accidente todavía se desconocen.
Tras el siniestro, Iryo activó sus protocolos de emergencia y estableció coordinación con Adif y las autoridades españolas para atender la situación. Asimismo, recordó que los familiares y personas afectadas pueden solicitar información a través de la línea telefónica 900 001 403, habilitada para brindar asistencia relacionada con el accidente.
Confirman que 24 víctimas mortales viajaban en el primer vagón del AVE
Un total de 24 personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario de Toledo viajaban en el primer vagón del tren AVE, de acuerdo con información proporcionada por fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Urda. Los equipos de emergencia señalaron que, hasta el momento, no se han localizado más cuerpos en este convoy.
Por otra parte, fuentes gubernamentales presentes en el lugar del accidente informaron que dos de los tres vagones del tren Iryo presentan daños estructurales de consideración, por lo que existe la posibilidad de que aumente el número de fallecidos, que hasta el último balance citado asciende a 64. El reporte también contempla 80 personas heridas, de las cuales 50 se encuentran en estado grave, mientras que entre tres y cuatro pasajeros presentan lesiones que ponen en riesgo su vida.
¿Cómo pedir informes si tienes un familiar o conocidos?
Las compañías ferroviarias y los servicios de emergencia habilitaron líneas telefónicas para proporcionar información a familiares y personas afectadas por el choque de trenes en Toledo. Estos son los números de contacto difundidos en España:
Renfe: 900 10 10 20.
Iryo: 900 001 403.
Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha: 900 122 112.
También se instalaron centros de atención para familiares en la estación de Atocha, en Madrid, y en la estación de Santa Justa, en Sevilla, donde se ofrece orientación y apoyo a quienes buscan información sobre los pasajeros.
Para quienes se encuentran en México y necesitan comunicarse con estas líneas, es importante considerar que los números gratuitos españoles que comienzan con 900 pueden no admitir llamadas internacionales. En esos casos, se recomienda consultar los canales oficiales de Renfe e Iryo o solicitar orientación a la representación consular correspondiente.
¿Qué dicen las autoridades sobre el choque de trenes en Toledo?
Las primeras investigaciones apuntan a un posible error humano relacionado con el control de la circulación ferroviaria. Fuentes del Ministerio de Transportes, citadas por Europa Press, señalaron que una falla en el sistema de seguridad LZB obligó a detener seis trenes alrededor de las 8:32 horas, tiempo de España.
De acuerdo con esa información, el centro de control de Adif, ubicado en Atocha, autorizó reanudar la circulación ocho minutos después. Sin embargo, los convoyes debían avanzar bajo un régimen de precaución, con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.
Los reportes señalan que el AVE alcanzó una velocidad de 200 kilómetros por hora antes de impactar contra el tren Iryo. Esta información forma parte de las primeras líneas de investigación y todavía no constituye una conclusión definitiva sobre las responsabilidades del accidente.
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, expresó su preocupación ante la posibilidad de que aumente el número de fallecidos. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también anunció su traslado al lugar del siniestro para conocer la situación y supervisar la respuesta de las autoridades.
En Sevilla, el alcalde José Luis Sanz decretó tres días de luto oficial y suspendió su agenda institucional. Además, el Ayuntamiento puso a disposición de los afectados servicios de alojamiento, transporte y asistencia psicológica.
¿Qué pasó con la jornada de la Copa del Rey 2026 hoy?
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció la suspensión de los 24 partidos de la primera ronda de la Copa del Rey programados para este miércoles 28 de octubre, como muestra de respeto a las víctimas del accidente ferroviario en Toledo.
La decisión también responde a las dificultades de traslado que enfrentan clubes y aficionados por la interrupción de las conexiones ferroviarias entre Madrid y Andalucía. Entre los equipos afectados se encuentran Valencia, dirigido por el mexicano Javier Aguirre, Mallorca, Alavés, Levante y Real Valladolid.
La Federación deberá establecer nuevas fechas para los encuentros aplazados. La reprogramación representa un problema para los clubes que tienen compromisos en competiciones europeas, como Betis y Celta, cuyos calendarios ofrecen menos espacios disponibles.
¿Cuál es el número de víctimas mortales y heridos?
De acuerdo con el balance preliminar atribuido al Gobierno de Castilla-La Mancha, al menos 64 personas perdieron la vida y otras 80 resultaron heridas, 50 de ellas de gravedad. El presidente regional, Emiliano García-Page, advirtió que el número de fallecidos podría aumentar debido a que todavía había personas atrapadas en los vagones afectados por la colisión.
Los equipos de emergencia utilizaron ambulancias y helicópteros para trasladar a los heridos. También se anunció la incorporación de una unidad canina especializada para apoyar la búsqueda de personas entre los restos de los trenes.
¿Qué pasó en Toledo hoy 28 de octubre?
Un choque entre dos trenes de alta velocidad en Toledo, España, ocurrido este miércoles 28 de octubre de 2026, dejó un saldo preliminar de al menos 64 personas fallecidas y decenas de heridos. El accidente provocó la movilización de ambulancias, helicópteros y cuerpos de emergencia, además de la suspensión del servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía.
El accidente se registró durante la mañana en las inmediaciones de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, cuando un tren AVE chocó contra un convoy de la compañía Iryo que se encontraba detenido sobre las vías, de acuerdo con los reportes iniciales de los servicios de emergencia.
El impacto provocó que dos vagones del tren Iryo y uno del AVE cayeran por un terraplén. Entre ambas unidades viajaban más de 540 personas, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate para auxiliar a los pasajeros y trasladar a los lesionados a centros médicos.
Las fuerzas de seguridad restringieron el acceso al lugar del accidente para facilitar el paso de ambulancias y vehículos de emergencia. También se solicitó a familiares, voluntarios y medios de comunicación que permanecieran a más de un kilómetro de la zona afectada.
Ambulancias y helicópteros, en una incansable labor de rescate
Los servicios de emergencia mantienen un operativo de rescate y traslado de heridos en las inmediaciones de Urda, Toledo, donde se registró el choque de dos trenes de alta velocidad. Ambulancias y helicópteros realizan recorridos constantes desde el lugar del accidente para evacuar a las víctimas y facilitar su atención médica.
Las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad para mantener libres las carreteras de acceso a la zona del siniestro. Como parte de estas medidas, familiares, voluntarios y representantes de los medios de comunicación deben estacionar sus vehículos a más de un kilómetro de distancia, con el objetivo de permitir el desplazamiento de las unidades de emergencia.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó que la cifra de fallecidos asciende a por lo menos 64 personas, aunque advirtió que todavía hay víctimas atrapadas entre los vagones afectados.
Sevilla declara tres días de luto por las víctimas del accidente ferroviario
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunció tres días de luto oficial en memoria de las víctimas del accidente ferroviario y la suspensión de sus actividades institucionales. El funcionario acudió al centro de atención instalado en la estación de Santa Justa, donde se brinda apoyo a los familiares de las personas afectadas por la tragedia.
Durante su visita, Sanz señaló que algunos familiares directos se trasladaron al lugar del siniestro, mientras que otros ya pudieron reunirse con sus seres queridos. Asimismo, el Ayuntamiento de Sevilla puso a disposición de los afectados los recursos municipales, entre ellos alojamiento, atención psicológica, transporte y otros servicios de asistencia para atender sus necesidades.
¡¡Terrible accidente!!
Un choque entre dos trenes registrado la mañana de este miércoles 28 de octubre, cerca de la estación de Urda, en Toledo, España, ha dejado al menos 64 personas fallecidas y 80 heridas, de las cuales 50 se encuentran en estado grave, de acuerdo con información difundida por el Gobierno de Castilla-La Mancha. El presidente regional, Emiliano García-Page, advirtió que la cifra de víctimas mortales podría aumentar.
El accidente ocurrió cuando un tren de alta velocidad AVE impactó contra un convoy de Iryo que permanecía detenido sobre las vías. La colisión provocó que dos vagones de Iryo y uno del AVE cayeran por una pendiente. En ambos trenes viajaban más de 540 pasajeros y, según fuentes del Gobierno central, las primeras investigaciones apuntan a un posible error humano.
El servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía permanece suspendido, mientras que las autoridades habilitaron puntos de atención para familiares en las estaciones de Atocha, en Madrid, y Sevilla. Ante la magnitud del accidente, el Gobierno español y los principales partidos políticos cancelaron sus actividades programadas para este miércoles. Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol decidió suspender los partidos programados para este miércoles, correspondientes a la primera ronda de la Copa del Rey.