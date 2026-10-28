Bolsa millonaria para la pelea Canelo Alvarez vs Christian Mbilli: ¿Cuánto ganaría cada boxeador por el combate?

Canelo Álvarez regresará al ring ante Christian Mbilli en Arabia Saudita, con una bolsa que podría alcanzar los 100 millones de dólares

Canelo vs Crawford bolsa de la pelea | Reuters/ STEVE MARCUS /GETTY IMAGES VIA AFP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se prepara para regresar al ring después de su derrota frente a Terence Crawford en septiembre de 2025. El boxeador mexicano tiene previsto enfrentar al francés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, en un combate que representa una oportunidad para retomar su camino hacia los campeonatos de peso supermediano y que también estará acompañado de una bolsa de millones de dólares.

El enfrentamiento forma parte del acuerdo que Álvarez estableció con la Autoridad de Entretenimiento de Arabia Saudita para disputar cuatro peleas en ese país. Además del resultado deportivo, las cifras económicas vuelven a ocupar un lugar en la conversación sobre el tapatío, quien ha participado en algunos de los combates con mayores ingresos de su trayectoria. Para su encuentro con Mbilli, los reportes apuntan a una cantidad que se ubicaría entre las más elevadas de su carrera.

¿De cuánto sería la bolsa millonaria para la pelea Canelo Álvarez vs Mbilli y cuánto ganaría cada uno?

De acuerdo con información atribuida a ESPN, la bolsa prevista para el enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli sería de 100 millones de dólares, una cantidad relacionada con el acuerdo del mexicano para disputar combates en Arabia Saudita.

Sin embargo, hasta el momento no se ha detallado cómo se distribuiría ese dinero entre ambos boxeadores. Por ello, no es posible establecer cuánto recibiría Álvarez y qué cantidad correspondería a Mbilli. La cifra tampoco debe interpretarse necesariamente como un premio destinado al ganador, ya que las ganancias de los peleadores suelen establecerse mediante contratos que pueden incluir pagos garantizados y otros conceptos comerciales.

En caso de confirmarse los 100 millones de dólares como la cantidad correspondiente a Álvarez, representaría la segunda bolsa más elevada de su trayectoria, únicamente por debajo de los 150 millones de dólares reportados para su enfrentamiento con Terence Crawford.

¿Cuáles han sido las bolsas millonarias en las peleas del Canelo Álvarez?

A lo largo de su carrera, Saúl Álvarez ha participado en combates que han generado ingresos de decenas de millones de dólares. Entre las cifras reportadas se encuentran sus enfrentamientos con Terence Crawford, William Scull, Edgar Berlanga, Jaime Munguía y Jermell Charlo.

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El combate frente a Crawford encabeza la relación con una cantidad estimada de 150 millones de dólares. Le sigue la pelea contra William Scull, celebrada en mayo de 2025, para la que se reportaron 80 millones.

Pelea Fecha Bolsa reportada Canelo vs Terence Crawford 12 de septiembre de 2025 150 millones de dólares Canelo vs William Scull 3 de mayo de 2025 80 millones de dólares Canelo vs Edgar Berlanga 14 de septiembre de 2024 35 millones de dólares Canelo vs Jaime Munguía 4 de mayo de 2024 35 millones de dólares Canelo vs Jermell Charlo 30 de septiembre de 2023 35 millones de dólares

¿A qué hora suben al ring Canelo Álvarez vs Christian Mbilli y quién transmite en vivo la pelea de box?

Saúl Álvarez enfrentará a Christian Mbilli el sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita. El combate tendrá en juego el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), actualmente en poder de Mbilli.

La función comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Mientras que se estima que la salida de los peleadores sea a las 14:00 horas, tiempo de México. El combate se podrá seguir por DAZN y TV Azteca, además de tener el minuto a minuto en Claro Sports.