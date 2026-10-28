La fortuna de Canelo Álvarez se dispara pese a los cuestionamientos sobre la calidad de sus rivales

El mexicano disputará su segunda pelea en Arabia Saudita ante Mbili, parte de un contrato de 400 millones de dólares pese a que no ha enfrentado a los rivales de mayor jerarquía en los últimos años

Canelo cumplirá su tercera pelea bajo el manto de Arabia Saudita | Claro Sports

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá al ring este próximo 31 de octubre frente a Christian Mbilli, poco más de un año después de haber perdido su estatus de campeón indiscutido. El boxeador mexicano intentará recuperar la corona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 168 libras en la velada de Halloween que se disputará en Riad, Arabia Saudita, destino donde el tapatío ha incrementado su fortuna durante los últimos años.

El millonario contrato de Canelo Álvarez con Arabia Saudita

El pupilo de Eddy Reynoso firmó a principios de 2025 un contrato por un monto aproximado de 400 millones de dólares para realizar sus siguientes cuatro peleas en Medio Oriente, según información publicada por Reuters en 2025. La decisión la tomó Turki Al Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, quien se ha encargado de utilizar el boxeo para complementar el proyecto Visión 2030, con el que el país busca expandir su economía y su poder geopolítico mediante una reestructuración que le permita dejar de depender al 100% del petróleo.

Canelo Álvarez se ha convertido en una de las caras del deporte en Arabia Saudita, junto a Cristiano Ronaldo, no solo por su impacto comercial global, sino también por lo que representa su nombre en todo el mundo. Además, Turki Al Alshikh ha elegido al boxeo como uno de sus temas centrales por su gusto personal por este deporte, una pasión que propició el acercamiento entre ambos, pese a que en su momento parecía que no existía una relación amistosa entre las dos partes.

El excampeón indiscutido de los supermedianos peleará por segunda ocasión en su carrera en Arabia Saudita. Su primera pelea en ese país fue ante William Scull, el 3 de mayo de 2025, cuando consiguió una victoria controvertida. A pesar de su dominio, el enfrentamiento se convirtió en la pelea de 12 rounds con menos golpes en la historia. La idea era comenzar su preparación rumbo a Terence Crawford, la leyenda del boxeo que subió al menos dos categorías de golpe para enfrentar al mexicano. Aunque ‘Bud’ llegó en calidad de desfavorecido por la diferencia de peso, al final consiguió una victoria convincente ante el entonces rey de las 168 libras.

¿A cuánto asciende la fortuna de Canelo Álvarez?

Mientras tanto, las finanzas de Canelo Álvarez han alcanzado cifras millonarias. De acuerdo con estimaciones de medios especializados como Celebrity Net Worth, la fortuna del boxeador mexicano rondaría entre los 275 y los 300 millones de dólares. Por su parte, el último informe de Forbes lo ubica como el segundo deportista mejor pagado del mundo en el periodo analizado, con ingresos de 170 millones de dólares, por encima de los 140 millones de Lionel Messi, aunque por debajo de los 300 millones que obtiene Cristiano Ronaldo.

Canelo Álvarez: un negocio millonario para Arabia Saudita | Claro Sports

Los rivales de Canelo Álvarez después de caer ante Dmitry Bivol

Canelo Álvarez no había enfrentado una oposición del mismo nivel desde su derrota ante Dmitry Bivol, en mayo de 2022. Tras caer ante el ruso en los semipesados, el mexicano regresó a las 168 libras y sumó siete peleas: la trilogía con Gennady Golovkin, quien subió a los supermedianos por primera y única vez en su carrera para el tercer combate entre ambos en su última pelea antes del retiro.

El siguiente rival de Canelo fue John Ryder, quien obtuvo la oportunidad de disputar los campeonatos mundiales tras la lesión de Zach Parker. En septiembre de 2023, Canelo peleó con Jermall Charlo, rival que llegó después de un periodo marcado por problemas fuera del ring. Jaime Munguía fue su rival en mayo de 2024, quien llegaba invicto, pero fue derrotado en el cuarto asalto y meses después sufrió otro revés en Tijuana ante Bruno Surace.

En septiembre de 2024 se midió a Edgar Berlanga, una de las promesas del pugilismo tras ganar sus primeras 16 peleas por nocaut en el primer round, pero su desempeño fue cuestionado cuando encontró oposición. En mayo de 2025 el rival fue William Scull, ante quien protagonizó un combate que, según datos de CompuBox, registró la menor cantidad de golpes en una pelea de 12 rounds.

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: una nueva oportunidad de hacer historia

El combate ante Mbilli será una nueva oportunidad para que Canelo demuestre que aún puede competir en la élite del boxeo mundial, pero también para reafirmar su lugar entre los deportistas mejor pagados del planeta. En Riad, el mexicano buscará recuperar el título del CMB y sumar otro capítulo a una carrera que ha convertido sus peleas en un negocio millonario.