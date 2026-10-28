Santiago Gimenez firma su segundo gol con Porto en su primera titularidad

El mexicano adelantó a los Dragones ante Académico Viseu en la Copa de la Liga portuguesa con un penalti

Santiago Gimenez adelantó al Porto de penalti | Reuters

Santiago Gimenez marcó su segundo gol con el Porto durante su primera titularidad con el conjunto portugués. El delantero mexicano convirtió un penalti al minuto 45 para colocar el 1-0 parcial frente al Académico Viseu, en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal.

La oportunidad desde los once pasos se produjo después de una mano de Hugo Gambor dentro del área. Gimenez ejecutó el cobro hacia la derecha del guardameta Juan Soriano, quien se lanzó al costado contrario, y adelantó a los Dragones en un encuentro que todavía se encuentra en desarrollo.

Antes de la anotación, el mexicano ya había tenido una ocasión para abrir el marcador. Al minuto 25, Souza envió un centro desde el sector izquierdo y Gimenez se anticipó al defensor griego Nikolaos Michelis para rematar de primera intención. El balón golpeó el poste y el delantero tuvo que esperar para conseguir su gol.

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Su única anotación previa con el Porto también había llegado por la vía del penalti. El pasado 12 de septiembre, Gimenez contribuyó a la victoria de su equipo por 4-1 sobre el Casa Pia, dentro de la jornada 6 de la Primeira Liga. De esta manera, sus dos tantos con la camiseta de los Dragones han sido desde los once pasos.

El encuentro ante Académico Viseu representó un cambio respecto a sus primeras cinco participaciones con el club. En las tres apariciones que acumulaba en la liga portuguesa y las dos de Champions League había ingresado como suplente; para este compromiso de copa, Francesco Farioli lo incluyó por primera vez en la alineación inicial.

El atacante de 25 años llegó al Porto el pasado 31 de agosto, con un contrato hasta el verano de 2027. Con el partido aún en marcha y al momento del corte estadístico, su balance con el equipo es de dos goles en seis apariciones, con 130 minutos disputados entre las distintas competencias.

Gimenez busca convencer a Francesco Farioli y conseguir más minutos en una delantera en la que han figurado André Silva y Samu Aghehowa. Su primera oportunidad desde el inicio dejó una anotación para el mexicano, quien continúa en la competencia por un lugar en el ataque del Porto.