Santa Fe vs Deportivo Cali, en vivo la Liga Betplay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 12

El Cardenal recibe al Azucarero en un juego que se ve como parejo y que abre la programación de la jornada 12.

Santa Fe y Deportivo Cali abren la jornada 12.

¿A qué hora juega Santa Fe vs Deportivo Cali y dónde ver en vivo hoy, 22 de septiembre de 2026?

Este partido abre el telón de la jornada 12 en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y se jugará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a las 8:00 p.m. de este lunes. La transmisión estará el canal básico y también en el de suscripción adicional de Win Sports. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones Santa Fe vs Deportivo Cali: así salen a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Cristian Mafla, Jhojan Torres, Franco Fagúndez, Daniel Torres, Jader Obrian, Alexis Zapata y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco, Layser Chaverra, Gustavo Cuéllar, Daniel Giraldo, Johan Martínez, Eduard Bello, Juan Dinneno. DT: Rafael Dudamel.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II?

Este partido se ve muy parejo, pues ambos equipos llegan con nueve juegos disputados y Santa Fe tiene solamente un punto más. Pensar en un empate es la opción más fiable, aunque el Cardenal cuenta con cierta ventaja por ser local en la altura de Bogotá.

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