David Benavidez, en riesgo de perder uno de sus campeonatos mundiales fuera del ring

La AMB le exigió a David Benavidez que se pronuncie sobre su futuro boxístico con la intención de clarificar el panorama en las 175 y 200 libras

David Benavidez busca un nuevo campeonato mundial | Getty Images vía AFP: Becker

David Benavidez, campeón mundial de tres divisiones, podría perder una de sus coronas sobre la mesa. La Asociación Mundial de Boxeo publicó un mensaje en redes sociales durante las últimas horas del 21 de septiembre para solicitarle claridad al Bandera Roja sobre en cuál división piensa quedarse, debido a que actualmente ostenta las coronas del organismo en las 175 y 200 libras.

El Monstruo Mexicano tiene en su poder el cinturón regular del AMB dentro de la categoría de los semipesados y la faja súper del mismo organismo en peso crucero. Sin embargo, David Benavidez tendrá que elegir qué cinturón piensa conservar, una decisión que modificará el panorama en ambas divisiones.

“El Comité de Campeonatos de la AMB ha solicitado a David Benavidez aclarar con cuál título pretende continuar compitiendo, luego de convertirse en campeón en dos categorías de peso, ostentando los títulos AMB de peso crucero y semicompleto”, declaró el organismo en una publicación en redes sociales. “La solicitud busca mantener una división ordenada y brindar oportunidades a los contendientes que esperan su oportunidad de disputar el campeonato”.

David Benavidez se convirtió en campeón interino de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo tras vencer a Oleksandr Gvozdyk en Nevada, el 15 de junio de 2024. El Bandera Roja agregó a su colección la corona regular de los semipesados del AMB en febrero de 2025, después de derrotar a David Morrell en Las Vegas.

El boxeador de 29 años subió a las 200 libras y venció por nocaut en el sexto round a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez en la Ciudad del Pecado. David Benavidez ganó esa noche del 2 de mayo de 2026 el cinturón súper del AMB y la corona de la Organización Mundial de Boxeo.

El Monstruo Mexicano tiene una cita el próximo 12 de diciembre para defender sus cinturones de peso crucero frente a Michał Cieślak. El rival de David Benavidez fue elevado a campeón mundial del CMB y la contienda tendrá un atractivo agregado con la unificación de tres cinturones en las 200 libras. El peleador de Phoenix ha mostrado interés en pelear con Jai Opetaia, un enfrentamiento que podría protagonizar la cartelera del Cinco de Mayo de 2027.

Pese a que David Benavidez todavía no habría notificado al AMB cuál será su próximo paso como profesional, el boxeador de sangre mexicana le reveló a The Ring Magazine, durante la velada de Ryan Garcia vs Conor Benn, que no piensa volver a las 175 libras, tras considerar que se encuentra en su mejor momento debido a que no tiene que perder peso. En caso de que Benavidez se mantenga en peso crucero, la AMB podría retirarle el cinturón de las 175 libras.

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