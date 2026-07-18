¡Casta de campeón! Cruz Azul revive con remontada de último minuto y se lleva el triunfo ante San Luis

La Máquina levantó un 0-2 en el Alfonso Lastras y encontró el triunfo viniendo de atrás al minuto 90+2

EL Toro Fernández recortó distancias por La Máquina | Imago7

Cruz Azul derrotó 3-2 al Atlético de San Luis luego de sellar una remontada tras verse abajo por dos goles en el Estadio Alfonso Lastras. El conjunto dirigido por Joel Huiqui reaccionó durante la segunda mitad y aseguró la victoria con un disparo de Jeremy Márquez en el minuto 90+2, cuando el partido ya se encontraba dentro del tiempo agregado.

La Máquina tomó la iniciativa desde los primeros minutos y generó aproximaciones mediante Carlos Rotondi, Osinachi Ebere y Carlos Rodríguez. Andrés Sánchez intervino ante los disparos del argentino y evitó que el cuadro visitante reflejara su dominio en el marcador durante el primer tiempo.

Atlético de San Luis respondió con llegadas de Sébastien Salles-Lamonge y Leonardo Flores. Kevin Mier evitó un autogol después de un desvío de Omar Campos, mientras el remate de cabeza de Flores pasó cerca del poste izquierdo del guardameta colombiano.

La ocasión más clara antes del descanso llegó al minuto 44. Carlos Rodríguez filtró la pelota para Ebere, quien descargó hacia Rotondi; el argentino disparó y estrelló el balón en el travesaño. El empate sin goles se mantuvo hasta el final de la primera mitad.

Atlético de San Luis tomó ventaja de dos goles

El encuentro cambió inmediatamente después del descanso. Salles-Lamonge abrió el marcador en la primera llegada del segundo tiempo, luego de aprovechar un rechazo de Kevin Mier y conectar un golazo de volea para enviar la pelota a las redes.

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Cinco minutos más tarde, Rafael Llorente controló el balón con el pecho dentro del área y definió con un toque suave ante Mier. El 2-0 obligó a Cruz Azul a modificar su planteamiento y buscar una reacción con mayor presencia ofensiva.

Huiqui realizó tres cambios al minuto 55. Gabriel Fernández, Luka Romero y Nicolás Ibáñez ingresaron en lugar de Ebere, Agustín Palavecino y Omar Campos, una decisión con la que el cuerpo técnico buscó aumentar las opciones en el último tercio del campo.

La respuesta comenzó con una acción de José Paradela dentro del área. Adonai Escobedo dejó continuar inicialmente, pero el VAR llamó al árbitro para revisar el contacto y la jugada terminó en penal a favor de Cruz Azul.

Gabriel Fernández tomó la pelota y cobró con un disparo potente por el centro de la portería al minuto 62. Andrés Sánchez se lanzó hacia un costado y La Máquina redujo la diferencia a 2-1, con tiempo suficiente para buscar el empate.

Márquez completó la remontada de Cruz Azul

Cruz Azul mantuvo la presión sobre el área potosina. Paradela probó desde larga distancia y estuvo cerca de marcar, mientras Rodolfo Rotondi consiguió una falta peligrosa que terminó con la amonestación de Bambu.

El empate apareció al minuto 80. Jeremy Márquez encontró la pelota dentro del área, giró para quitarse la marca y definió al fondo de las redes. El mediocampista colocó el 2-2 después de que Atlético de San Luis administrara una ventaja de dos anotaciones.

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Los locales adelantaron líneas en busca de recuperar el control del encuentro. Consiguieron un tiro de esquina por el costado derecho, pero Willer Ditta se impuso en el segundo poste y rechazó el balón con un cabezazo.

El cuarto árbitro indicó ocho minutos de compensación cuando el marcador seguía empatado. En el 90+2, Márquez recibió la pelota fuera del área y sacó un disparo de derecha que superó a Andrés Sánchez, con lo que firmó su segundo gol del partido y el 3-2 definitivo.

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