San Luis vs Cruz Azul, en vivo: ¡Listas las alineaciones del partido! Erik Lira y Willer Ditta van de inicio
La Máquina, vigente campeona del fútbol mexicano, debutará en la temporada en el Estadio Alfonso Lastras con el objetivo de iniciar el certamen con victoria
La baja más sensible del Atleti de San Luis
El Atlético de San Luis deberá encarar gran parte del torneo Apertura 2026 de la Liga MX con una baja sensible, ya que el delantero ítalo-brasileño, Joao Pedro, sufrió una rotura de ligamento cruzado. Una ausencia fuerte para el conjunto de Mejía, ya que no contará con el actual bicampeón de goleo y que probablemente le hará falta en un duelo de alto calibre como es contra Cruz Azul.
Los jugadores ya hicieron su arribo al estadio
Tanto el Atlético de San Luis como Cruz Azul ya hicieron su arribo al Estadio Alfonso Lastras para encarar el duelo de la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sonrisas, palabras de aliento y mucha emoción se notaba en los rostros de los futbolistas por el regreso del fútbol mexicano.
Joel Huiqui, con la labor de mantener el buen momento del equipo
La directiva de Cruz Azul confirmó a Joel Huiqui como el director técnico del equipo para este Apertura 2026, luego de tomar las riendas en la jornada 17 del certamen pasado y llevar a los Cementeros a levantar la décima estrella de la institución ante los Pumas. Por lo que la directiva depositó su confianza en el estratega mexicano.
Alineaciones San Luis vs Cruz Azul, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
El campeón Cruz Azul no se guarda nada en la primera jornada del torneo, pues Joel Huiqui contará con elementos que disputaron la Copa del Mundo 2026 con la selección mexicana y Colombia, como es el caso de Erik Lira y Willer Ditta.
Atlético de San Luis: Andrés Sánchez; Román Torres, Robson Alves de Barros, Lucas Esteves, Aldo Cruz, Eduardo Águila; Sébastien Salles-Lamonge, Óscar Macías; David Rodríguez, Leonardo Flores, Rafael Llorente.
Cruz Azul: Kevin Mier; Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Erik Lira, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi; Osinachi Ebere.
Cruz Azul no sale de la Ciudad de México
Cruz Azul ya cuenta con una sede definida para disputar sus partidos como local durante el Apertura 2026. La Liga MX confirmó que el conjunto celeste registró el Estadio Azteca como su inmueble oficial y comenzará a utilizarlo a partir de la jornada 2, con lo que se pone fin a la incertidumbre sobre el escenario que albergaría sus compromisos en casa.
El primer encuentro de esta nueva etapa será ante Puebla, duelo que originalmente estaba contemplado para jugarse en el Estadio Corregidora de Querétaro. El acuerdo permitirá que La Máquina permanezca en la Ciudad de México y regrese al Coloso de Santa Úrsula desde su segundo partido del torneo, sin necesidad de trasladar su localía a otra entidad.
¿A qué hora juega San Luis vs Cruz Azul y dónde ver hoy 17 de julio la jornada 1 de la Liga MX 2026?
El duelo entre potosinos y Cementeros está pactado para llevarse a cabo este viernes 17 de julio en el Estadio Alfonso Lastras, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que ya entrada la noche se sabrá quien se quedó con los tres puntos en el arranque del torneo.
Antecedentes San Luis vs Cruz Azul, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
La rivalidad entre Atlético de San Luis, bajo la franquicia del Atlético de Madrid, y Cruz Azul es muy corta. Desde el Apertura 2019 hasta el pasado Clausura 2026, ambos equipos se han visto las caras en 14 ocasiones, donde La Máquina se ha impuesto en nueve y los rojiblancos en tres; mientras que han igualado dos veces.
En sus últimos cinco enfrentamientos, los de La Noria tienen un amplio dominio, ya que han ganado cuatro encuentros. Cabe mencionar que nunca se han enfrentado en un duelo de eliminación directa dentro de la Liga MX.
Cruz Azul 3-0 San Luis | Jornada 10 | Clausura 2026
San Luis 1-2 Cruz Azul | Jornada 4 | Apertura 2025
Cruz Azul 3-0 San Luis | Jornada 12 | Clausura 2025
San Luis 3-1 Cruz Azul | Jornada 8 | Apertura 2024
Cruz Azul 3-0 San Luis | Jornada 6 | Clausura 2024
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, el Cruz Azul parte como favorito para quedarse con la victoria al tener un momio de -122, por lo que en caso de apostar por La Máquina se tendría una ganancia de mil 820.
Por su parte, el San Luis tiene un momio de +310, por lo que en caso de que se lleve la victoria y hagas una operación similar, se podría embolsar uno hasta cuatro mil 100 pesos. El empate también dejaría buenos dividendos al tener un momio de +275, ya que si se va por un marcador igualado, con los mismos mil pesos, se podría obtener hasta tres mil 750 pesos.
¡Bienvenidos!
¡Hola, hola! Bienvenidos amigos y amigas de Claro Sports al minuto a minuto del partido entre el Atlético de San Luis y Cruz Azul en el Estadio Alfonso Lastras, en duelo correspondiente a la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, donde el vigente campeón del fútbol mexicano hará su presentación en la competencia.
La Máquina llega a este encuentro con las ganas de iniciar el certamen pitando como campeón, sobre todo por disputar su primer compromiso como visitante. Por su parte, el San Luis buscará debutar con el pie derecho con Diego Mejía, quien llega al cuadro potosino con el reto de tratar lo hecho con la franquicia del club de Canadá, luego de ser campeón con el Atlético Ottawa.