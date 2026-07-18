San Luis vs Cruz Azul, en vivo: ¡Listas las alineaciones del partido! Erik Lira y Willer Ditta van de inicio

Cruz Azul no sale de la Ciudad de México

Cruz Azul ya cuenta con una sede definida para disputar sus partidos como local durante el Apertura 2026. La Liga MX confirmó que el conjunto celeste registró el Estadio Azteca como su inmueble oficial y comenzará a utilizarlo a partir de la jornada 2, con lo que se pone fin a la incertidumbre sobre el escenario que albergaría sus compromisos en casa.

El primer encuentro de esta nueva etapa será ante Puebla, duelo que originalmente estaba contemplado para jugarse en el Estadio Corregidora de Querétaro. El acuerdo permitirá que La Máquina permanezca en la Ciudad de México y regrese al Coloso de Santa Úrsula desde su segundo partido del torneo, sin necesidad de trasladar su localía a otra entidad.