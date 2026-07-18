México se lleva la plata por equipos y clasifica a seis finalistas en la Copa México de Clavados 2026

La competencia continuará este 18 de julio con las finales de trampolín sincronizado varonil, plataforma sincronizada femenil y el trampolín de 3m y plataforma de 10m

México suma una plata en la Copa México de Clavados | @COM_Mexico

La selección mexicana cerró la segunda jornada de la Copa México de Clavados 2026 con una medalla de plata en la prueba por equipos mixtos y seis clasificados a las finales individuales. La actividad se desarrolló en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, donde los representantes nacionales avanzaron en trampolín de tres metros varonil y plataforma de 10 metros femenil.

El resultado por equipos fue conseguido por Juan Celaya, Aranza Vázquez, Randal Willars y Alejandra Estudillo, quienes sumaron 420.10 puntos para ocupar el segundo lugar. China terminó en la primera posición con 451.10 unidades, mientras que Alemania se quedó con el tercer puesto al registrar 356.15.

México también presentó a un segundo conjunto integrado por Kenny Zamudio, Adriana Torres, Kevin Muñoz y Lía Cueva. El equipo concluyó en la cuarta posición de la clasificación general y quedó fuera del podio.

Tras la competencia, Juan Celaya explicó que la modalidad por equipos representó un reto distinto y reconoció que enfrentó molestias en las piernas durante su participación. “Es diferente; la competencia está bastante divertida. Desafortunadamente, he estado teniendo algunos problemas con las piernas y no pude hacer un mejor trabajo, pero seguimos aportando al equipo. Ahí vamos viendo cómo se desarrollan las cosas”, señaló.

México se cubre de plata en equipo mixto (420.10pts) en la Copa México de Clavados en Zapopán, Jalisco, con los olímpicos Aranza Vázquez, Juan Celaya, Randal Willars y Alejandra Estudillo. China oro y Alemania bronce. pic.twitter.com/x03wTpf6ME — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 17, 2026

Aranza Vázquez consideró que la prueba le permitió ganar ritmo antes de su participación individual. “Sí, me he sentido muy contenta y muy bien conmigo misma. Siento bien mis clavados y también el ritmo en el trampolín. Hacer esta prueba, la verdad, me ayuda a soltarme para la competencia individual”, comentó.

México clasifica a seis finales

En la preliminar de trampolín de tres metros varonil, Juan Manuel Celaya avanzó a la final después de terminar en el segundo lugar con 386.50 puntos. El mexicano llegó a encabezar la primera ronda, pero el chino Yukang Hu tomó el primer sitio con 471.10 unidades. Chengzan Lui, también representante de China, fue tercero con 376.65.

Kevin Muñoz también consiguió su clasificación al concluir en la quinta posición con 373.25 puntos. Carlos Uriel Solórzano terminó noveno con 342.40 unidades, mientras que David Gabriel Vázquez ocupó el sitio 11 con una puntuación de 331.50.

La plataforma de 10 metros femenil dejó cuatro mexicanas dentro de los cinco primeros lugares. Alejandra Estudillo encabezó la eliminatoria con 315.75 puntos, por delante de la china Zhixin Qu, quien sumó 313.80.

Samantha Jiménez se clasificó en el tercer puesto con 305.25 unidades, Adriana Torres fue cuarta con 294.10 y Suri Cueva terminó quinta con 287.10. Las cuatro clavadistas aseguraron su presencia en la final.

Estudillo incluyó en su rutina un clavado que presentó por primera vez en una competencia internacional. Después de recibir la medalla por equipos, destacó el trabajo compartido con Randal Willars y la posibilidad de aumentar el grado de dificultad. “La verdad, me emociona mucho competir al lado de Randal. Creo que es un gran clavadista y lo ha demostrado una y mil veces. Me motiva, también me enseña muchas cosas y estoy muy contenta de compartir esta prueba con él”, declaró.

Randal Willars señaló que la competencia por equipos le ayudó a disminuir la tensión antes de su prueba individual. “La verdad, estoy muy contento de iniciar con esta medalla. Además, es la primera medalla para México en esta competencia. Esta prueba también me sirvió para soltar los nervios, empezar a adaptarme mejor a la alberca y llegar en mejores condiciones para mi prueba individual de mañana”, indicó.

La Copa México de Clavados 2026 continuará este 18 de julio con las finales de trampolín sincronizado de tres metros varonil, plataforma sincronizada de 10 metros femenil, trampolín de tres metros femenil y plataforma de 10 metros varonil. Las pruebas servirán como parte de la preparación de los clavadistas mexicanos para sus siguientes competencias internacionales.

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