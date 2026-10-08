Juan Manuel Márquez regresaría al ring tras 12 años: la condición para volver a pelear

‘Dinamita’ aceptaría regresar al ring tras 12 años de retiro para enfrentar al influencer ‘El Lobo’ Serralde, siempre que su video alcance un millón de reproducciones

El expugilista volvería al cuadrilátero a los 53 años | Imago7

Juan Manuel Márquez podría volver a ponerse los guantes después de más de 12 años de su última pelea profesional. El excampeón mundial mexicano abrió la posibilidad de regresar al cuadrilátero para enfrentar a Juan Carlos ‘El Lobo’ Serralde, creador de contenido que se ha hecho popular por sus desafíos de boxeo en redes sociales.

Aunque el retiro del pugilista parecía definitivo, Márquez aceptó participar en un combate de exhibición que tendría una duración de apenas un minuto. Sin embargo, su regreso no depende de una oferta económica ni de la negociación con alguna promotora, sino de una condición relacionada con las reproducciones de un video en YouTube.

La propuesta surgió durante una conversación en el programa Desde el Ring, conducido por el propio Márquez y el periodista Eduardo Camarena. El exboxeador condicionó su participación a que el episodio con Serralde alcance un millón de visualizaciones, una cifra que determinaría si el enfrentamiento se convierte en realidad.

¿Cuál es la condición de Juan Manuel Márquez para regresar al boxeo?

El cuatro veces campeón mundial en distintas divisiones no necesitó demasiado tiempo para aceptar el desafío. Durante la entrevista, Márquez aseguró que estaría dispuesto a enfrentar al influencer sin recibir ninguna recompensa económica, aunque estableció una meta que deberá cumplirse antes de organizar la pelea. “Yo me rifo el tiro, sin premio, pero si nuestro capítulo, nuestro video, llega a un millón de vistas yo me rifo el tiro, estoy puesto. Tú me dices cuándo, dónde y a qué hora”, expresó el ‘Dinamita’, quien dejó en manos de Serralde la posibilidad de definir los detalles del encuentro.

El creador de contenido respondió que también estaba dispuesto a cumplir el acuerdo si el programa alcanzaba la cifra establecida. Por su parte, Eduardo Camarena se ofreció para narrar el enfrentamiento, que tendría un solo asalto de 60 segundos. Por ahora, no existe una fecha, una sede ni un anuncio oficial sobre su realización.

¿Quién es ‘El Lobo’ Serralde y cuándo fue la última pelea de Juan Manuel Márquez?

Juan Carlos ‘El Lobo’ Serralde es un creador de contenido que ganó popularidad por organizar desafíos de boxeo en las calles de la Ciudad de México. Su dinámica consiste en ofrecer un peso por cada seguidor que acumula en redes sociales a quien consiga derribarlo durante un combate de un minuto. Cuando participó en Desde el Ring, contaba con aproximadamente 968 mil seguidores, por lo que la recompensa se acercaba al millón de pesos.

Esta no sería la primera ocasión en la que ambos intercambien golpes. Márquez y Serralde participaron anteriormente en una prueba de golpes al cuerpo, en la que el excampeón mundial conectó varios impactos hasta que el influencer decidió detener el ejercicio. Aquella experiencia quedó como antecedente del desafío que ahora podría llevarlos a compartir el cuadrilátero en una exhibición.

Por su parte, Juan Manuel Márquez disputó su último combate profesional el 17 de mayo de 2014, cuando derrotó por decisión unánime a Mike Alvarado, en The Forum de Inglewood, California. El mexicano terminó su trayectoria con un récord de 56 victorias, 40 por nocaut, siete derrotas y un empate. Entre sus enfrentamientos más recordados figura el nocaut sobre Manny Pacquiao en diciembre de 2012, durante el cuarto capítulo de su rivalidad. Ahora, a los 53 años, el ‘Dinamita’ contempla un regreso muy distinto al boxeo profesional, cuya realización dependerá del millón de reproducciones establecido como condición.