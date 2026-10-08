La voleibolista mexicana Samantha Bricio tendrá una nueva aventura en Asia

En entrevista exclusiva con Claro Sports, Bricio se dijo emocionada y nerviosa al mismo tiempo ante el nuevo reto en su carrera

Samantha tuvo a inicios de año una operación en el hombro | Imago 7

La voleibolista mexicana Samantha Bricio regresó a China para ahora Jugar con el club profesional Beijing Arctic Ocean para aumentar y aportar su experiencia en este nivel para la siguiente temporada al ser el séptimo equipo que milita.



“Estoy emocionada y también estoy nerviosa, sigo tratando de regresar a la Samantha de antes, el jugar este año con la selección me sigue ayudando y manteniendo. Quitando mi hombro, mi cuerpo ha estado bastante bien, gracias a Dios no tenía ningún tipo de lesiones, pues graves, más que las normales de voleibol, no que un dedo, que un tobillo, que desgraciadamente para eso no todo es normal. Pero sí, o sea, es una de esas dos hasta que no lo disfrute o hasta que mi cuerpo ya diga que ya no”, dijo en entrevista con Claro Sports.

Samantha tuvo a inicios de año una operación en el hombro para ayudarle a estar lista para jugar en el extranjero como refuerzo ofensivo y para hacerlo con la selección mexicana en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, en el Final Four y Six de NORCECA, además de participar en el Campeonato Continental que fue el Preolímpico en República Dominicana.

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“Creo que está bastante bien, creo que el futuro del voleibol está creciendo demasiado, tan solo el hecho de que la mayoría del mundo ya juega en el extranjero, es un paso increíble que no se había visto en muchísimo tiempo”, explicó la jugadora de 31 años.



La también psicóloga es considerada una trotamundos en el voleibol ya que ha jugado en cinco distintos países, ahora que regresa a Asia pues previamente lo hizo en la Súper Liga China con el Shanghái Bright Ubest durante dos temporadas del 2022 a 2024 para después irse a Turquía, y ahora estará en Beijing.



“Este año tuve otro procedimiento en el hombro que no fue para arreglar algo, sino para mejorarlo, entonces sí de a poco a poco se fue mejorando ya con temporada con la selección el ubicarme de nuevo en donde estaba“, aseveró.

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Samantha ganó la Súper Copa de Italia con el Imoco Volley, además en la disputa por el título fue nombrada MVP, la jugadora más valiosa al liderar al equipo en el 2016.



La tapatía es un referente mundial en el voleibol y quiere que así como ella ha jugado en el extranjero también lo hagan los nuevos talentos en la ligas más importantes del planeta.