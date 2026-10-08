Keylor Navas descarta ‘espina clavada’ ante Cruz Azul: “El pasado no se puede cambiar”

El capitán de Pumas habló sobre la final perdida ante La Máquina y respaldó a Esteban Solari previo a la jornada 11 del Apertura 2026

Keylor Navas habló en conferencia de prensa previo al partido entre Pumas y Cruz Azul, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro reunirá nuevamente a los dos equipos que disputaron la final del Clausura 2026, en la que La Máquina se impuso 2-1 en el marcador global para conquistar el campeonato.

El portero costarricense descartó que el duelo represente una revancha por aquella final y señaló que Pumas debe concentrarse en su situación actual. “El pasado no se puede cambiar, cada uno es libre de pensar lo que quiera, yo creo que ya no hay espina, no hay nada, no logramos nuestro objetivo que era ser campeones, ellos ganaron y es lo que hay, hay que aceptarlo”, explicó.

Navas agregó que el partido debe ser entendido como una nueva oportunidad dentro de un torneo en el que Pumas busca avanzar a la siguiente fase. “Todos los partidos son nuevos, ojalá este partido lo podamos ganar pero por el presente que tenemos, por el torneo que tenemos enfrente, por el objetivo que tenemos de clasificar, no por algo que ya no podemos cambiar”, afirmó.

El capitán universitario también reconoció que al equipo le ha costado conseguir triunfos como local (uno en cinco duelos), pero aseguró que el plantel trabaja para modificar esa situación. “Tomamos el partido con seriedad, sabemos que nos ha costado un poco ganar en casa, pero el equipo está trabajando con muchas ganas y mucho esfuerzo para revertir la situación y ganar este partido”, señaló.

Keylor Navas respalda a Esteban Solari pese al momento de Pumas

Pumas llega a la jornada 11 ubicado en el lugar 12 de la clasificación, con tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. Ante las preguntas sobre el respaldo a Esteban Solari, Navas señaló que la responsabilidad por los resultados corresponde a todos los integrantes del equipo.

“El mensaje tiene que ser claro. Aquí la responsabilidad no es solo del cuerpo técnico, es de todos. Nosotros somos los que nos equivocamos y acertamos dentro de la cancha”, explicó el guardameta, quien también destacó el trabajo realizado durante la semana por el entrenador y sus auxiliares.

Keylor Navas, listo para un nuevo duelo ante Cruz Azul | Imago7

Como capitán, Navas manifestó el respaldo del vestidor al cuerpo técnico. “El equipo está unido, estamos con el entrenador. Como capitán puedo decir que estamos a muerte con él y con todo su cuerpo técnico. El domingo vamos a salir a respaldarlo y a respaldar nuestro trabajo”, declaró.

El portero también habló sobre la incorporación de César ‘Chino’ Huerta, uno de los refuerzos de Pumas para este torneo. “Es una gran alegría que esté con nosotros, está muy motivado, con muchas ganas, se le ve el compromiso y el cariño que siente por la institución”, señaló Navas, quien destacó la importancia de contar con futbolistas identificados con el club.

Finalmente, Navas explicó que Huerta puede contribuir a fortalecer al grupo y contagiar su compromiso con la institución. “Necesitamos jugadores de ese tipo, que contagien, que sientan lo que es representar esta institución y que nos ayuden a formar un grupo cada día más unido”, comentó.