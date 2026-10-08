Actualización del caso Daniel Torres en Itagüí: “Fueron identificados los presuntos responsables”

Daniel Torres, jugador de Santa Fe, fue agredido por un proyectil lanzado desde la tribuna del Independiente Medellín en Itagüí.

Daniel Torres agredido por hincha del Medellín | Vizzor

Un caso completamente repudiable tuvo lugar el pasado 5 de octubre en el Estadio Metropolitano de Ditaires. Deportivo Independiente Medellín tuvo que mudar su localía hasta Itagüí debido a la no disponibilidad del Estadio Atanasio Girardot por la realización de un festival musical.

Independiente Santa Fe llegó hasta el escenario paisa para llevar a cabo el partido válido por la jornada número 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que terminó con victoria para el ‘león’. Con un solitario tanto de Víctor Moreno, los capitalinos se quedaron con los tres puntos.

Ahora bien, el resultado quedó a un lado tras los sucedido fuera del terreno de juego. Al minuto 76, Daniel Torres fue sustituido en el conjunto santafereño y al retirarse del campo hizo gestos de cariño y afecto para la tribuna local. Unos desadaptados no lo tomaron de buena manera y lanzaron una moneda que terminó impactado la entrecejo del futbolistas y causándole un corte en su rostro.

Daniel Torres de Santa Fe cuando fue sustituido a los 76′ fue agredido desde la tribuna occidental de Itaguí con una moneda y herido en la parte alta de su nariz. Esto dijo: "Bien, todo en orden, no pasó a mayores. Soy de las personas que viven de una manera la vida; cuando salgo recibí algunos insultos, expresé con mis gestos mi agradecimiento hacia ellos, pero un desadaptado, que apuntó muy bien, no cambia mi concepto hacía la hinchada del Medellín". — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) October 6, 2026

MÁS INFORMACIÓN: Foto de la presunta agresora de Daniel Torres en Medellín sale a la luz

Repercusiones de la agresión a Daniel Torres

El Deportivo Independiente Medellín se pronunció mediante un comunicado en su página web. El ‘poderoso’ se puso a disposición para colaborar con la identificación de los responsables y demás. De hecho, en dicha publicación adjunta el video de la agresión y la imagen de la presunta agresora.

Poco después la Dimayor también mostró su preocupación por lo acontecido con Daniel Torres en Itagüí. No obstante, entre tanta polémica y situaciones repudiables, se marcó un precedente para sucesos de este calibre. Pues, por primera vez se habrían identificado a los responsables de los hechos.

“Queremos destacar que, por primera vez en un caso de esta naturales. Y tras la agresión sufrida por el jugador de Independiente Santa Fe, Daniel Torres. Fueron identificados los presuntos responsables de los hechos” informó la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano en un comunicado.

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