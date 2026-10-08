Cruz Azul manda en CU: 30 partidos consecutivos sin perder y dominio sobre Pumas

La Máquina no cae en el Estadio Olímpico Universitario desde 2021 y llega al nuevo duelo ante los universitarios con hegemonía

Cruz Azul busca extender su racha invicta en CU | Imago7

Cruz Azul volverá a disputar un partido en el Estadio Olímpico Universitario, cuando visite este domingo 11 de octubre a Pumas en la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. El recinto de Ciudad Universitaria le trae gratos recuerdos al conjunto cementero, que se coronó allí en el pasado Clausura 2026 y en donde presume una racha de 30 partidos consecutivos sin perder.

La última derrota de La Máquina en CU ocurrió en el Apertura 2021, cuando UNAM se impuso 4-3. Desde entonces, Cruz Azul registra 24 partidos como local y seis como visitante sin conocer la derrota en el inmueble universitario. La racha se prolongó incluso después de que el conjunto cementero dejó de utilizar el estadio como sede, a partir del pasado Clausura.

¿Cuáles son todos los partidos de Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario? Lista completa de la racha invicta

Durante su etapa como local administrativo en el Olímpico Universitario, el equipo disputó encuentros de Liga MX y Concacaf Champions Cup, entre ellos series de cuartos, semifinales y una final internacional. Esta etapa se desarrolló entre el Clausura y el Apertura 2025.

Precisamente en CU, Cruz Azul consiguió uno de los títulos que forman parte de este periodo. En la Concacaf Champions Cup 2025, La Máquina derrotó 5-0 a Vancouver Whitecaps en la final disputada en el inmueble de Ciudad Universitaria y levantó el trofeo internacional.

Cruz Azul se coronó en CU en Concacaf | Imago7

La campaña como local en el Olímpico también incluyó partidos de Liga MX contra equipos como América, Tigres, Monterrey, León, Toluca, Chivas y Santos, además de compromisos de fase regular y eliminación directa. Durante esa etapa, los de la Noria extendieron su racha hasta dejar atrás los registros que había acumulado anteriormente en el inmueble.

El otro título conseguido en este periodo llegó en el Clausura 2026, cuando Cruz Azul derrotó 2-1 a Pumas en la final de vuelta y se proclamó campeón de la Liga MX. El conjunto universitario se adelantó con un gol de Robert Morales, pero La Máquina remontó con un autogol de Rubén Duarte y una anotación de Carlos Rodolfo Rotondi en tiempo agregado.

Con ese resultado, Cruz Azul alcanzó 30 partidos consecutivos sin perder en el Estadio Olímpico Universitario. La marca actual está integrada por 24 encuentros disputados como local administrativo y seis como visitante.

Cruz Azul, vigente campeón… y lo hizo en CU | Reuters

# Competencia / jornada Partido Resultado Última derrota J17 Apertura 2021 Pumas vs Cruz Azul 4-3 1 J15 Apertura 2022 Pumas vs Cruz Azul 1-2 2 J13 Clausura 2024 Pumas vs Cruz Azul 0-0 3 Cuartos de final, ida Clausura 2024 Pumas vs Cruz Azul 0-2 4 J14 Apertura 2024 Pumas vs Cruz Azul 0-2 5 J1 Clausura 2025 Cruz Azul vs Atlas 1-1 6 J3 Clausura 2025 Cruz Azul vs Puebla 1-1 7 J6 Clausura 2025 Cruz Azul vs Pachuca 2-1 8 Concacaf Champions Cup 2025 Cruz Azul vs Real Hope 5-0 9 J8 Clausura 2025 Cruz Azul vs Querétaro 1-0 10 J11 Clausura 2025 Cruz Azul vs Monterrey 1-1 11 Octavos de final Concacaf Champions Cup 2025 Cruz Azul vs Seattle Sounders 4-1 12 J12 Clausura 2025 Cruz Azul vs Atlético San Luis 3-0 13 Cuartos de final Concacaf Champions Cup 2025 Cruz Azul vs América 2-1 14 J16 Clausura 2025 Cruz Azul vs León 2-1 15 Semifinal Concacaf Champions Cup 2025 Cruz Azul vs Tigres 1-0 16 Cuartos de final Clausura 2025 Cruz Azul vs León 2-1 17 Semifinal Clausura 2025 Cruz Azul vs América 1-0 18 Final Concacaf Champions Cup 2025 Cruz Azul vs Vancouver Whitecaps 5-0 19 J1 Apertura 2025 Cruz Azul vs Mazatlán 0-0 20 J3 Apertura 2025 Cruz Azul vs León 4-1 21 J5 Apertura 2025 Cruz Azul vs Santos 3-2 22 J6 Apertura 2025 Cruz Azul vs Toluca 1-0 23 J9 Apertura 2025 Cruz Azul vs Juárez 3-2 24 J10 Apertura 2025 Cruz Azul vs Querétaro 2-2 25 J13 Apertura 2025 Cruz Azul vs América 2-1 26 J15 Apertura 2025 Cruz Azul vs Monterrey 2-0 27 Cuartos de final Apertura 2025 Cruz Azul vs Chivas 3-2 28 Semifinal Apertura 2025 Cruz Azul vs Tigres 1-1 29 J11 Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul 2-2 30 Final de vuelta Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul 1-2

Pumas, con cinco juegos al hilo sin vencer a Cruz Azul en CU

Dentro de esta racha de 30 partidos, Pumas es el ‘cliente’ favorito de los cementeros. Los auriazules llegan al nuevo enfrentamiento con cinco partidos consecutivos sin vencer a Cruz Azul en Ciudad Universitaria. En ese periodo, los universitarios registran tres derrotas y dos empates, además de ocho goles recibidos frente al conjunto celeste.

Los cinco antecedentes más recientes entre ambos equipos en CU son el 1-2 en la final de vuelta del Clausura 2026, el 2-2 del mismo torneo, el 0-2 del Apertura 2024, el 0-2 en los cuartos de final de ida del Clausura 2024 y el 0-0 correspondiente a ese mismo certamen.

El gol de Rotondi que le dio el título a Cruz Azul | Imago 7

Ahora, Cruz Azul volverá a presentarse en Ciudad Universitaria ante Pumas, con la posibilidad de ampliar su racha a 31 encuentros consecutivos sin derrota. El conjunto universitario buscará terminar con la serie de cinco partidos sin vencer a La Máquina en este estadio, mientras los celestes intentarán mantener su registro desde aquella derrota del Apertura 2021.