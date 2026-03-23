¡Drama en el ring! Isis Sio queda en coma tras violento nocaut en la cartelera de Lester Martínez

Isis Sio habría sufrido una convulsión tras su pelea ante Jocelyn Camarillo, pelea que abrió la cartelera del sábado 21 de marzo en San Bernardino

Isis Sio en coma tras recibir un KO (imagen ilustrativa) | Reuters; screenshot

La histórica victoria de Lester Martínez para el boxeo centroamericano ha pasado, poco a poco, a un segundo plano. Aunque el púgil guatemalteco logró proclamarse campeón interino de los supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo el pasado sábado 21 de marzo en San Bernardino, la atención mediática y del público se ha centrado en un hecho mucho preocupante: el delicado estado de salud de la boxeadora Isis Sio, quien quedó en coma tras sufrir un brutal nocaut en la pelea de apertura de la cartelera.

De acuerdo con los primeros reportes, Isis Sio permanece en una unidad de cuidados intensivos del centro médico Loma Linda University Health. La joven pugilista sufrió graves lesiones luego de caer noqueada en el primer asalto de su combate, lo que obligó a los médicos a inducirle un coma como medida preventiva para salvaguardar su vida y estabilidad neurológica.

La peleadora, de apenas 19 años, abrió la función de ProBox TV junto a Jocelyn Camarillo en el Orange Show Events Center. Durante el combate, la estadounidense originaria de Dakota del Norte quedó atrapada contra las cuerdas, momento que su rival aprovechó para conectar al menos cinco golpes consecutivos en el rostro. Ante la evidente desventaja y el castigo recibido, el réferi decidió intervenir y detener la pelea, decretando el nocaut técnico a favor de Camarillo.

Tras el impacto, Isis Sio quedó inconsciente sobre el ring y presentó convulsiones mientras era retirada en camilla, una escena que generó gran preocupación entre los asistentes. El equipo médico actuó de inmediato y ordenó su traslado de urgencia al hospital más cercano, donde permanece bajo estricta supervisión.

Cabe destacar que la boxeadora venía de haber sufrido otro nocaut el pasado 30 de enero en Long Beach, California, ante Perla Bazaldua. Aunque la Comisión Atlética del Estado de California establece un periodo mínimo de 30 días sin competir tras un KO, Sio había superado ese límite con 50 días de recuperación. Sin embargo, este nuevo episodio reabrió el debate sobre la seguridad en el boxeo y los protocolos necesarios para proteger la integridad de los deportistas.

“Señor Jesús, venimos ante ti con fe y urgencia, poniendo a Isis en tus manos amorosas. Señor, tú eres el sanador supremo, el gran gédico, y pedimos tu toque divino sobre su cuerpo en el nombre poderoso de Jesús, amén”, declaró Jocelyn Camarillo en sus redes sociales tras conocer el estado de su salud de su rival.

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