Volta a Catalunya 2026 en directo: transmisión etapa llana 1, recorrido Sant Feliu de Guíxols

Evenepoel, Vingegaard y Carapaz encabezan un pelotón de élite en la Volta a Catalunya 2026

La Vuelta a Cataluña 2026 se pone en marcha con una edición histórica que celebrará su edición 105 y que reúne a varias de las grandes figuras del ciclismo mundial en una de las pruebas más exigentes del calendario. A lo largo de siete etapas que se llevarán a cabo del 23 al 29 de marzo, los corredores enfrentarán recorridos montañosos, finales explosivos y jornadas clave que definirán al campeón. Sigue aquí el streaming en vivo, con todos los detalles, clasificaciones, ataques y momentos decisivos de la Volta.

Esta edición tendrá como gran atractivo el duelo entre Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, pero también contará con una destacada presencia latinoamericana que puede influir en la carrera. Los colombianos Santiago Buitrago, Einer Rubio, Iván Sosa y Daniel Felipe Martínez llegan como cartas importantes en la montaña, con opciones de pelear etapas y posiciones en la general. Además, el portugués João Almeida se perfila como contendiente sólido, mientras que Tom Pidcock aporta versatilidad en recorridos exigentes. En este escenario, los corredores latinos buscarán aprovechar el desgaste entre los favoritos para meterse en la pelea en una de las pruebas más exigentes del calendario WorldTour.

Para este lunes 23 de marzo se lleva a cabo la primera etapa, misma que va de Sant Feliu de Guíxols a Sant Feliu de Guíxols (172.7 km): Inicio tradicional en la Costa Brava con un recorrido llano- La inclusión del Alt de Romanyà y, sobre todo, el Alt de Sant Hilari de primera categoría introduce desgaste desde la primera jornada. El final en ligero ascenso en Sant Feliu condiciona la resolución, favoreciendo a corredores explosivos.

Volta a Catalunya, Etapa 1 | ProCyclingStats

Vuelta a Cataluña 2026: calendario de etapas de la carrera edición 105

La edición 105 de la Volta a Catalunya se disputa del 24 al 30 de marzo de 2026, con un recorrido de siete etapas que combinan montaña, media montaña y jornadas para velocistas:

Etapa 1 (23 de marzo) : Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (172 km).

: Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (172 km). Etapa 2 (24 de marzo) : Figueres – Banyoles (167 km).

: Figueres – Banyoles (167 km). Etapa 3 (25 de marzo) : Mont-roig del Camp – Vila-seca (Costa Daurada) (159 km).

: Mont-roig del Camp – Vila-seca (Costa Daurada) (159 km). Etapa 4 (26 de marzo) : Mataró – Vallter (173 km) – Final en alto.

: Mataró – Vallter (173 km) – Final en alto. Etapa 5 (27 de marzo) : La Seu d’Urgell – La Molina / Coll de Pal (155 km) – Final en alto.

: La Seu d’Urgell – La Molina / Coll de Pal (155 km) – Final en alto. Etapa 6 (28 de marzo) : Berga – Queralt (158 km) – Final en alto.

: Berga – Queralt (158 km) – Final en alto. Etapa 7 (29 de marzo): Barcelona – Barcelona (Montjuïc) (95 km)

Esta estructura convierte la carrera en una prueba completa, ideal para escaladores y corredores de clasificación general.

Volta a Catalunya 2026: lista completa de participantes

La edición 2026 de la Volta a Catalunya reúne a los mejores equipos del pelotón internacional con los siguientes corredores:

Red Bull – Bora – Hansgrohe: Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Jai Hindley, Luke Tuckwell, Nico Denz, Mattia Cattaneo, Frederik Wandahl

Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Jai Hindley, Luke Tuckwell, Nico Denz, Mattia Cattaneo, Frederik Wandahl UAE Team Emirates XRG : Joao Almeida, Jay Vine, Brandon McNulty, Marc Soler, Ivo Oliveira, Filippo Baroncini, Adria Pericas

: Joao Almeida, Jay Vine, Brandon McNulty, Marc Soler, Ivo Oliveira, Filippo Baroncini, Adria Pericas Team Visma | Lease a Bike : Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Davide Piganzoli, Bruno Armirail, Jørgen Nordhagen, Bart Lemmen, Menno Huising

: Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Davide Piganzoli, Bruno Armirail, Jørgen Nordhagen, Bart Lemmen, Menno Huising Lidl-Trek : Carlos Verona, Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose, Derek Gee, Tao Geoghegan Hart, Sam Oomen, Jacopo Mosca

: Carlos Verona, Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose, Derek Gee, Tao Geoghegan Hart, Sam Oomen, Jacopo Mosca XDS Astana Team : Lorenzo Fortunato, Harold López, Guillermo Silva, Cristian Rodríguez, Henok Mulueberhan, Haoyu Su, Anton Kuzmin

: Lorenzo Fortunato, Harold López, Guillermo Silva, Cristian Rodríguez, Henok Mulueberhan, Haoyu Su, Anton Kuzmin Soudal Quick-Step : Mikel Landa, Filippo Zana, Junior Lecerf, Alberto Dainese, Andrea Raccagni, Valentin Paret-Peintre, Pascal Eenkhoorn

: Mikel Landa, Filippo Zana, Junior Lecerf, Alberto Dainese, Andrea Raccagni, Valentin Paret-Peintre, Pascal Eenkhoorn Decathlon AG2R La Mondiale (CMA CGM) : Felix Gall, Matthew Riccitello, Léo Bisiaux, Noa Isidore, Johannes Staune-Mittet, Antoine L’Hote, Callum Scotson

: Felix Gall, Matthew Riccitello, Léo Bisiaux, Noa Isidore, Johannes Staune-Mittet, Antoine L’Hote, Callum Scotson INEOS Grenadiers : Edgar Onley, Dorian Godon, Victor Langellotti, Carlos Rodríguez, Embret Svestaad-Bårdseng, Bob Jungels, Laurens De Plus

: Edgar Onley, Dorian Godon, Victor Langellotti, Carlos Rodríguez, Embret Svestaad-Bårdseng, Bob Jungels, Laurens De Plus Alpecin-Premier Tech : Francesco Busatto, Henri Uhlig, Gal Glivar, Ramses Debruyne, Senna Remijn, Luca Vergallito, Johan Price-Pejtersen

: Francesco Busatto, Henri Uhlig, Gal Glivar, Ramses Debruyne, Senna Remijn, Luca Vergallito, Johan Price-Pejtersen Bahrain Victorious : Lenny Martínez, Santiago Buitrago, Afonso Eulálio, Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Rainer Kepplinger, Nikias Arndt

: Lenny Martínez, Santiago Buitrago, Afonso Eulálio, Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Rainer Kepplinger, Nikias Arndt Uno-X Mobility : Andreas Leknessund, Magnus Cort, Anthon Charmig, Anders Skaarseth, Tobias Svarre, Jonas Hvideberg, Martin Urianstad

: Andreas Leknessund, Magnus Cort, Anthon Charmig, Anders Skaarseth, Tobias Svarre, Jonas Hvideberg, Martin Urianstad EF Education – EasyPost : Richard Carapaz, Georg Steinhauser, Markel Beloki, Michael Leonard, Noah Hobbs, Alexander Cepeda, Darren Rafferty

: Richard Carapaz, Georg Steinhauser, Markel Beloki, Michael Leonard, Noah Hobbs, Alexander Cepeda, Darren Rafferty NSN Cycling Team : Ethan Vernon, Brady Gilmore, Jake Stewart, Pier-André Côté, George Bennett, Alexey Lutsenko, Jan Hirt

: Ethan Vernon, Brady Gilmore, Jake Stewart, Pier-André Côté, George Bennett, Alexey Lutsenko, Jan Hirt Movistar Team : Enric Mas, Cian Uijtdebroeks, Einer Rubio, Juan Pedro López, Nairo Quintana, Pavel Novák, Michel Hessmann

: Enric Mas, Cian Uijtdebroeks, Einer Rubio, Juan Pedro López, Nairo Quintana, Pavel Novák, Michel Hessmann Team Jayco AlUla : Ben O’Connor, Paul Double, Felix Engelhardt, Rudy Porter, Patrick Gamper, Juul Jensen, Koen Bouwman

: Ben O’Connor, Paul Double, Felix Engelhardt, Rudy Porter, Patrick Gamper, Juul Jensen, Koen Bouwman Groupama-FDJ : Guillaume Martin, Maxime Decomble, David Gaudu, Brieuc Rolland, Rudy Molard, Lorenzo Germani, Joshua Kench

: Guillaume Martin, Maxime Decomble, David Gaudu, Brieuc Rolland, Rudy Molard, Lorenzo Germani, Joshua Kench Lotto Intermarché : Simone Gualdi, Mathieu Kockelmann, Toon Aerts, Luke Matthew Fox, Reuben Thompson, Liam Slock, Baptiste Veistroffer

: Simone Gualdi, Mathieu Kockelmann, Toon Aerts, Luke Matthew Fox, Reuben Thompson, Liam Slock, Baptiste Veistroffer Q36.5 Pro Cycling Team : Tom Pidcock, Sam Bennett, Damien Howson, David González, Harm Vanhoucke, Marcel Camprubí, David De la Cruz

: Tom Pidcock, Sam Bennett, Damien Howson, David González, Harm Vanhoucke, Marcel Camprubí, David De la Cruz Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone, Jan Castellón, Sebastian Berwick, Jaume Guardeño, José Félix Parra, Julen Arriola, Sergi Darder

: Abel Balderstone, Jan Castellón, Sebastian Berwick, Jaume Guardeño, José Félix Parra, Julen Arriola, Sergi Darder Equipo Kern Pharma : Urko Berrade, Iván Sosa, Jorge Gutiérrez, Mats Wenzel, Diego Uriarte, Pablo Carrascosa, Hugo Aznar

: Urko Berrade, Iván Sosa, Jorge Gutiérrez, Mats Wenzel, Diego Uriarte, Pablo Carrascosa, Hugo Aznar Euskaltel-Euskadi : Jon Agirre, Mikel Bizkarra, Yago Aguirre, Jokin Murguialday, Samuel Fernández, Danny van der Tuuk, Unai Aznar

: Jon Agirre, Mikel Bizkarra, Yago Aguirre, Jokin Murguialday, Samuel Fernández, Danny van der Tuuk, Unai Aznar Burgos-Burpellet-BH : Sergio Chumil, José Manuel Díaz, Merhawi Kudus, Jesús Herrada, José Luis Faura, Mario Aparicio, Josh Burnett

: Sergio Chumil, José Manuel Díaz, Merhawi Kudus, Jesús Herrada, José Luis Faura, Mario Aparicio, Josh Burnett Modern Adventure Pro Cycling: Stefan de Bod, Byron Munton, Riley Pickrell, Mark Stewart, Kieran Haug, Tyler Stites, Samuel Flórez

Este pelotón confirma una Volta a Catalunya 2026 de altísimo nivel, con figuras como Evenepoel, Vingegaard, Carapaz, Pidcock y Enric Mas como protagonistas.

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