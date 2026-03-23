Los mejores partidos de la Fecha FIFA de marzo: día y hora de repechajes y amistosos rumbo al Mundial 2026
La fecha FIFA de marzo define boletos al Mundial 2026 y reúne amistosos de alto nivel, con Europa y México como escenarios clave
La Fecha FIFA de marzo se instala como un punto clave en el camino rumbo al Mundial 2026. No es una pausa más en el calendario, sino una ventana en la que varias selecciones se juegan su lugar en la Copa del Mundo, mientras otras afinan detalles en enfrentamientos de alto nivel. En paralelo, el panorama internacional ofrece distintos escenarios de competencia. Europa define a sus últimos clasificados y México toma protagonismo como sede del repechaje intercontinental, en una combinación que eleva la exigencia y coloca a esta fecha como una referencia directa del nivel real de cada selección.
Repechaje europeo: partidos con boleto en juego
Europa concentra buena parte de la atención en esta Fecha FIFA, con cruces directos que definirán a los últimos clasificados al Mundial 2026.
Las semifinales se disputan el jueves 26 de marzo:
- Jueves 26 de marzo | 13:45 horas | Italia vs Irlanda del Norte
- Jueves 26 de marzo | 13:45 horas | Gales vs Bosnia y Herzegovina
- Jueves 26 de marzo | 13:45 horas | Ucrania vs Suecia
- Jueves 26 de marzo | 13:45 horas | Polonia vs Albania
- Jueves 26 de marzo | 11:00 horas | Turquía vs Rumanía
- Jueves 26 de marzo | 13:45 horas | Eslovaquia vs Kosovo
- Jueves 26 de marzo | 13:45 horas | Dinamarca vs Macedonia del Norte
- Jueves 26 de marzo | 13:45 horas | Chequia vs República de Irlanda
Las finales del repechaje europeo se jugarán el martes 31 de marzo:
- Martes 31 de marzo | 13:45 horas | Ruta A: Gales / Bosnia vs Italia / Irlanda del Norte
- Martes 31 de marzo | 13:45 horas | Ruta B: Ucrania / Suecia vs Polonia / Albania
- Martes 31 de marzo | 13:45 horas | Ruta C: Eslovaquia / Kosovo vs Turquía / Rumanía
- Martes 31 de marzo | 13:45 horas | Ruta D: Chequia / Irlanda vs Dinamarca / Macedonia
Repechaje intercontinental: México tendrá el foco
El otro bloque fuerte de esta Fecha FIFA se jugará en territorio mexicano, con partidos que definirán los últimos boletos disponibles.
- Jueves 26 de marzo | 16:00 horas | Bolivia vs Surinam | Estadio Monterrey
- Jueves 26 de marzo | 21:00 horas | Jamaica vs Nueva Caledonia | Estadio Guadalajara
- Martes 31 de marzo | 15:00 horas | RD Congo vs ganador Jamaica/Nueva Caledonia | Guadalajara
- Martes 31 de marzo | 21:00 horas | Irak vs ganador Bolivia/Surinam | Monterrey
Amistosos imperdibles Fecha FIFA de marzo
La Fecha FIFA presenta una agenda cargada de amistosos con selecciones mundialistas, que servirán como parámetro para medir el nivel competitivo rumbo a la Copa del Mundo.
- Jueves 26 de marzo 2026 | 14:00 horas | Brasil vs Francia
- Jueves 26 de marzo 2026 | 17:30 horas | Croacia vs Colombia
- Viernes 27 de marzo 2026 | 11:00 horas | Austria vs Ghana
- Viernes 27 de marzo 2026 | 11:00 horas | Sudáfrica vs Panamá
- Viernes 27 de marzo 2026 | 13:00 horas | Grecia vs Paraguay
- Viernes 27 de marzo 2026 | 13:30 horas | Argelia vs Guatemala
- Viernes 27 de marzo 2026 | 13:45 horas | Suiza vs Alemania
- Viernes 27 de marzo 2026 | 13:45 horas | Países Bajos vs Noruega
- Viernes 27 de marzo 2026 | 13:45 horas | Inglaterra vs Uruguay
- Viernes 27 de marzo 2026 | 14:00 horas | España vs Serbia
- Viernes 27 de marzo 2026 | 14:15 horas | Marruecos vs Ecuador
- Sábado 28 de marzo 2026 | 08:00 horas | Corea del Sur vs Costa de Marfil
- Sábado 28 de marzo 2026 | 10:00 horas | Senegal vs Perú
- Sábado 28 de marzo 2026 | 11:00 horas | Escocia vs Japón
- Sábado 28 de marzo 2026 | 11:00 horas | Canadá vs Islandia
- Sábado 28 de marzo 2026 | 13:30 horas | Estados Unidos vs Bélgica
- Sábado 28 de marzo 2026 | 18:00 horas | Haití vs Túnez
- Sábado 28 de marzo 2026 | 19:00 horas | México vs Portugal
- Domingo 29 de marzo 2026 | 14:00 horas | Colombia vs Francia
- Lunes 30 de marzo 2026 | 12:45 horas | Alemania vs Ghana
- Martes 31 de marzo 2026 | 10:00 horas | Serbia vs Arabia Saudita
- Martes 31 de marzo 2026 | 10:00 horas | Noruega vs Suiza
- Martes 31 de marzo 2026 | 10:30 horas | Haití vs Islandia
- Martes 31 de marzo 2026 | 12:30 horas | Sudáfrica vs Panamá
- Martes 31 de marzo 2026 | 12:45 horas | Países Bajos vs Ecuador
- Martes 31 de marzo 2026 | 12:45 horas | Austria vs Corea del Sur
- Martes 31 de marzo 2026 | 12:45 horas | Inglaterra vs Japón
- Martes 31 de marzo 2026 | 13:00 horas | España vs Egipto
- Martes 31 de marzo 2026 | 13:00 horas | Senegal vs Gambia
- Martes 31 de marzo 2026 | 13:00 horas | Marruecos vs Paraguay
- Martes 31 de marzo 2026 | 13:30 horas | Argelia vs Uruguay
- Martes 31 de marzo 2026 | 13:30 horas | Escocia vs Costa de Marfil
- Martes 31 de marzo 2026 | 17:00 horas | Estados Unidos vs Portugal
- Martes 31 de marzo 2026 | 17:30 horas | Canadá vs Túnez
- Martes 31 de marzo 2026 | 18:00 horas | Brasil vs Croacia
- Martes 31 de marzo 2026 | 19:00 horas | México vs Bélgica
Amistosos marzo 2026: transmisiones de Claro Sports
Claro Sports transmitirá en vivo para México tres encuentros destacados:
- Viernes 27 de marzo | 14:15 horas | Marruecos vs Ecuador
- Domingo 29 de marzo | 14:00 horas | Colombia vs Francia
- Martes 31 de marzo | 14:00 horas | Marruecos vs Paraguay