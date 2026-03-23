Así les fue a los jugadores de la Selección Colombia del 20 al 22 de marzo de 2026

En Claro Sports Colombia ‘nos ponemos la 10’ y revisamos la actuación de los convocados para los juegos ante Croacia y Francia.

Luis Suárez con el Sporting Cp / REUTERS/Pedro Nunes.

Néstor Lorenzo entregó el listado de los 26 jugadores que harán parte de la doble fecha FIFA de marzo, en el que la Selección Colombia jugará contra Croacia y Francia en Estados Unidos. Pues bien, los profesionales tuvieron su última participación antes de viajar a Norteamérica. Acá en Claro Sports repasamos su rendimiento.

Porteros

Camilo Vargas: el guardameta bogotano fue titular y jugó los 90 minutos en el empate de local del Atlas contra el Queretaro.

el guardameta bogotano fue titular y jugó los 90 minutos en el empate de local del Atlas contra el Queretaro. Álvaro Montero: el guardameta guajiro fue titular, partido completo y recibió 1 gol en la derrota 1-0 de Vélez en casa ante Lanús.

el guardameta guajiro fue titular, partido completo y recibió 1 gol en la derrota 1-0 de Vélez en casa ante Lanús. David Ospina: actuó desde el inicio y jugó todo el compromiso en la goleada que le propinó Atlético Nacional 3-0 a Inter de Bogotá.

Defensores

Jhon Lucumí: fue suplente, entró desde el banco y jugó 16 minutos en la derrota del Bolonia a manos de Lazio 0-2 como local.

fue suplente, entró desde el banco y jugó 16 minutos en la derrota del Bolonia a manos de Lazio 0-2 como local. Daniel Muñoz: Crystal Palace no jugó este fin de semana, su juego ante el Manchester City fue aplazado por la final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Crystal Palace no jugó este fin de semana, su juego ante el Manchester City fue aplazado por la final de la Copa de la Liga de Inglaterra. Dávinson Sánchez: no tuvo actividad este fin de semana con el Galatasaray. Fue uno de los primeros en unirse a la concentración de la Selección Colombia en Florida.

no tuvo actividad este fin de semana con el Galatasaray. Fue uno de los primeros en unirse a la concentración de la Selección Colombia en Florida. Deiver Machado: suplente todo el partido entre el Nantes y el Estrasburgo por la Ligue 1.

suplente todo el partido entre el Nantes y el Estrasburgo por la Ligue 1. Juan David Cabal: no jugó ni un solo minuto, permaneció en el banquillo, en el empate entre Juventus y Sassuolo por Serie A.

no jugó ni un solo minuto, permaneció en el banquillo, en el empate entre Juventus y Sassuolo por Serie A. Johan Mojica: el vallecaucano se perdió el partido de este sábado 21 de marzo entre Elche y Mallorca por acumulación de amarillas.

el vallecaucano se perdió el partido de este sábado 21 de marzo entre Elche y Mallorca por acumulación de amarillas. Santiago Arias: el colombiano fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de Independiente contra Talleres en el Libertadores de América.

el colombiano fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de Independiente contra Talleres en el Libertadores de América. Yerson Mosquera: el central fue titular y partido completo en el empate 2-2 entre Brentford y Wolverhampton por Premier League.

Mediocampistas

Jefferson Lerma: el caleño no jugó este fin de semana, el partido entre Manchester City y Crystal Palace fue aplazado por la final de la Carabao Cup.

el caleño no jugó este fin de semana, el partido entre Manchester City y Crystal Palace fue aplazado por la final de la Carabao Cup. Juan Fernando Quintero: el antioqueño no fue titular, pero jugó 16 minutos en la victoria de River Plate en su visita a Estudiantes de Río Cuarto.

el antioqueño no fue titular, pero jugó 16 minutos en la victoria de River Plate en su visita a Estudiantes de Río Cuarto. James Rodríguez: el cucuteño fue suplente nuevamente con el Minnesota United , no obstante jugó 15 minutos en el 0-0 de local ante el Seattle Sounders.

, no obstante jugó 15 minutos en el 0-0 de local ante el Seattle Sounders. Jorge Carrascal: el cartagenero fue suplente, entró en el segundo tiempo y jugó 29 minutos en el 1-1 entre Cornthians y Flamengo por el Brasileirao.

el cartagenero fue suplente, entró en el segundo tiempo y jugó 29 minutos en el 1-1 entre Cornthians y Flamengo por el Brasileirao. Jhon Arias: el chocoano fue titular, partido completo y se reportó con el gol de la victoria del Palmeiras en su visita a Sao Paulo.

el chocoano fue titular, partido completo y se reportó con el gol de la victoria del Palmeiras en su visita a Sao Paulo. Richard Ríos: el ex-Palmeiras fue titular y partido completo, además se reportó con 2 asistencias en la victoria del Benfica 3-0 ante el Vitória Guimaraes en Portugal.

el ex-Palmeiras fue titular y partido completo, además se reportó con 2 asistencias en la victoria del Benfica 3-0 ante el Vitória Guimaraes en Portugal. Kevin Castaño: entró desde el banco en el segundo tiempo y jugó 5 minutos en la victoria de River Plate ante Estudiantes de Río Cuarto en Mendoza.

entró desde el banco en el segundo tiempo y jugó 5 minutos en la victoria de River Plate ante Estudiantes de Río Cuarto en Mendoza. Jaminton Campaz: el extremo fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de Rosario Central ante Independiente Rivadavia este domingo 22 de marzo.

el extremo fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de Rosario Central ante Independiente Rivadavia este domingo 22 de marzo. Gustavo Puerta: el mediocampista fue titular y partido completo en la goleada que le propinó Albacete al Racing Club de Santander. Su equipo sigue siendo líder de LaLiga 2.

Delanteros

Luis Díaz: el guajiro no tuvo actividad este fin de semana. Tuvo que pagar fecha de sanción por la roja recibida ante el Bayer Leverkusen en Bundesliga.

el guajiro no tuvo actividad este fin de semana. Tuvo que pagar fecha de sanción por la roja recibida ante el Bayer Leverkusen en Bundesliga. Luis Suárez: el samario se reportó con un gol en la goleada 1-4 del Sporting CP ante Alverca , por una jornada más de la Primeira Liga de Portugal.

, por una jornada más de la Primeira Liga de Portugal. Carlos Gómez: fue titular y jugó todo el partido en la victoria de Vasco da Gama sobre Gremio 2-1. Recibió tarjeta amarilla.

fue titular y jugó todo el partido en la victoria de Vasco da Gama sobre Gremio 2-1. Recibió tarjeta amarilla. Jhon Córdoba: el delantero llega enchufado a la disputa de esta doble fecha FIFA ante Croacia y Francia . Marcó cuatro goles en la goleada del Krasnodar 5-0 ante el Pari en la Premier League de Rusia.

. Marcó cuatro goles en la goleada del Krasnodar 5-0 ante el Pari en la Premier League de Rusia. Rafael Santos Borré: el ex-Deportivo Cali fue titular y jugó 83 minutos en la victoria 2-0 del Internacional de Porto Alegre como local ante Chapecoense.

el ex-Deportivo Cali fue titular y jugó 83 minutos en la victoria 2-0 del Internacional de Porto Alegre como local ante Chapecoense. Johan Carbonero: el extremo fue titular y jugó 62 minutos en el triunfo de Internacional de Porto Alegre ante Chapecoense, en una jornada más del Brasileirao.

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