Colombia

Así les fue a los jugadores de la Selección Colombia del 20 al 22 de marzo de 2026

Publicado por Nelson Rivera

En Claro Sports Colombia ‘nos ponemos la 10’ y revisamos la actuación de los convocados para los juegos ante Croacia y Francia.

Luis Suárez con el Sporting Cp / REUTERS/Pedro Nunes.

Néstor Lorenzo entregó el listado de los 26 jugadores que harán parte de la doble fecha FIFA de marzo, en el que la Selección Colombia jugará contra Croacia y Francia en Estados Unidos. Pues bien, los profesionales tuvieron su última participación antes de viajar a Norteamérica. Acá en Claro Sports repasamos su rendimiento.

Porteros

  • Camilo Vargas: el guardameta bogotano fue titular y jugó los 90 minutos en el empate de local del Atlas contra el Queretaro.
  • Álvaro Montero: el guardameta guajiro fue titular, partido completo y recibió 1 gol en la derrota 1-0 de Vélez en casa ante Lanús.
  • David Ospina: actuó desde el inicio y jugó todo el compromiso en la goleada que le propinó Atlético Nacional 3-0 a Inter de Bogotá.

Defensores

  • Jhon Lucumí: fue suplente, entró desde el banco y jugó 16 minutos en la derrota del Bolonia a manos de Lazio 0-2 como local.
  • Daniel Muñoz: Crystal Palace no jugó este fin de semana, su juego ante el Manchester City fue aplazado por la final de la Copa de la Liga de Inglaterra.
  • Dávinson Sánchez: no tuvo actividad este fin de semana con el Galatasaray. Fue uno de los primeros en unirse a la concentración de la Selección Colombia en Florida.
  • Deiver Machado: suplente todo el partido entre el Nantes y el Estrasburgo por la Ligue 1.
  • Juan David Cabal: no jugó ni un solo minuto, permaneció en el banquillo, en el empate entre Juventus y Sassuolo por Serie A.
  • Johan Mojica: el vallecaucano se perdió el partido de este sábado 21 de marzo entre Elche y Mallorca por acumulación de amarillas.
  • Santiago Arias: el colombiano fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de Independiente contra Talleres en el Libertadores de América.
  • Yerson Mosquera: el central fue titular y partido completo en el empate 2-2 entre Brentford y Wolverhampton por Premier League.

Mediocampistas

  • Jefferson Lerma: el caleño no jugó este fin de semana, el partido entre Manchester City y Crystal Palace fue aplazado por la final de la Carabao Cup.
  • Juan Fernando Quintero: el antioqueño no fue titular, pero jugó 16 minutos en la victoria de River Plate en su visita a Estudiantes de Río Cuarto.
  • James Rodríguez: el cucuteño fue suplente nuevamente con el Minnesota United, no obstante jugó 15 minutos en el 0-0 de local ante el Seattle Sounders.
  • Jorge Carrascal: el cartagenero fue suplente, entró en el segundo tiempo y jugó 29 minutos en el 1-1 entre Cornthians y Flamengo por el Brasileirao.
  • Jhon Arias: el chocoano fue titular, partido completo y se reportó con el gol de la victoria del Palmeiras en su visita a Sao Paulo.
  • Richard Ríos: el ex-Palmeiras fue titular y partido completo, además se reportó con 2 asistencias en la victoria del Benfica 3-0 ante el Vitória Guimaraes en Portugal.
  • Kevin Castaño: entró desde el banco en el segundo tiempo y jugó 5 minutos en la victoria de River Plate ante Estudiantes de Río Cuarto en Mendoza.
  • Jaminton Campaz: el extremo fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de Rosario Central ante Independiente Rivadavia este domingo 22 de marzo.
  • Gustavo Puerta: el mediocampista fue titular y partido completo en la goleada que le propinó Albacete al Racing Club de Santander. Su equipo sigue siendo líder de LaLiga 2.

Delanteros

  • Luis Díaz: el guajiro no tuvo actividad este fin de semana. Tuvo que pagar fecha de sanción por la roja recibida ante el Bayer Leverkusen en Bundesliga.
  • Luis Suárez: el samario se reportó con un gol en la goleada 1-4 del Sporting CP ante Alverca, por una jornada más de la Primeira Liga de Portugal.
  • Carlos Gómez: fue titular y jugó todo el partido en la victoria de Vasco da Gama sobre Gremio 2-1. Recibió tarjeta amarilla.
  • Jhon Córdoba: el delantero llega enchufado a la disputa de esta doble fecha FIFA ante Croacia y Francia. Marcó cuatro goles en la goleada del Krasnodar 5-0 ante el Pari en la Premier League de Rusia.
  • Rafael Santos Borré: el ex-Deportivo Cali fue titular y jugó 83 minutos en la victoria 2-0 del Internacional de Porto Alegre como local ante Chapecoense.
  • Johan Carbonero: el extremo fue titular y jugó 62 minutos en el triunfo de Internacional de Porto Alegre ante Chapecoense, en una jornada más del Brasileirao.

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