Posibles alineaciones del Boyacá Chicó vs Deportes Tolima por la Liga BetPlay 2026-I

El ‘Ajedrezado’ recibirá al ‘Pijao’ para abrir la jornada de este lunes festivo.

Boyacá Chicó y Tolima abren la jornada del festivo | Claro Sports

El campeonato colombiano sigue su curso. Para este lunes festivo, lleno de fútbol, será el turno para Boyacá Chicó y Deportes Tolima en el Estadio La Independencia de Tunja. Es un duelo de dos caras: uno busca escapar de los últimos lugares, mientras que el otro planea consolidarse en zona de clasificación.

Los del Chicó, dirigidos por la ‘Flecha’ Gómez, cayeron en una derrota dolorosa a manos de la inspiración y el buen nivel del Deportivo Pasto. Del otro lado, los tolimenses llegan después de vencer a Fortaleza y conocer su grupo en la Copa Libertadores. Un grupo reñido, pero donde la escuadra de Lucas González tiene opciones para escalar más alto.

Posible alineación del Boyacá Chicó para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Boyacá Chicó: Emiliano Denis; Anyelo Saldaña, Sebastián Palma, Jesús Campo, Juan Camilo Quiceno; Sebastián Salazar, Andrés Aedo; Delio Ángel Ramírez, Yesus Cabrera, Adrián Chará y Jairo Molina. DT: Jhon Jairo Gómez.

Posible alineación del Deportes Tolima para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Juan José Mera, Daniel Pedrozo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira; Juan Pablo Torres, Jersson González, Adrián Parra y Luis Sandoval. DT: Lucas González.

¿Cómo y dónde ver al Boyacá Chicó vs Tolima por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la fecha 13, iniciará este lunes festivo 23 de marzo a partir de las 2:00 de la tarde (hora COL). Win+ Fútbol transmitirá el partido, además de la plataforma Win Play por vía streaming.

Últimos partidos del Boyacá Chicó

18.03.2026 | Deportivo Pasto 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 12.

14.03.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Millonarios | Fecha 11.

27.02.2026 | Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó | Fecha 9.

22.02.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Águilas Doradas | Fecha 8.

15.02.2026 | Fortaleza 2-1 Boyacá Chicó | Fecha 7.

Últimos partidos del Deportes Tolima

19.03.2026 | Deportes Tolima 2-0 Fortaleza | Fecha 12.

15.03.2026 | América de Cali 1-1 Deportes Tolima | Fecha 11.

11.03.2026 | Deportes Tolima 2-0 O’Higgins | Copa Libertadores (tercera fase – vuelta).

04.03.2026 | O’Higgins 1-0 Deportes Tolima | Copa Libertadores (tercera fase – ida).

01.03.2026 | Deportes Tolima 1-0 Atlético Nacional | Fecha 9.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Árbitro: Carlos Márquez (Bolívar).

Carlos Márquez (Bolívar). Asistente 1: Fabián Orozco (Arauca).

Fabián Orozco (Arauca). Asistente 2: Johan Raigoza (Antioquia).

Johan Raigoza (Antioquia). Cuarto árbitro: Danilo Sarmiento (Boyacá).

Danilo Sarmiento (Boyacá). VAR: Ricardo García (Santander).

Ricardo García (Santander). AVAR: Sebastián Vela (Bogotá).

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