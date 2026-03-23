¡Se acabó la paciencia! Sevilla echa a Matías Almeyda en la recta final de LaLiga

Matías Almeyda dirigió 32 partidos oficiales con el Sevilla, sin embargo el entrenador argentino no obtuvo los resultados que esperaba el equipo

El argentino no tuvo el paso deseado por la liga de España | Imago7

La derrota de 0-2 ante el Valencia el pasado fin de semana marcó el punto final en la etapa de Matías Almeyda al frente del Sevilla. Durante las primeras horas de este lunes 23 de marzo, el club blanquirrojo hizo oficial la destitución del técnico argentino tras concluir que no se cumplieron los objetivos planteados. El equipo ocupa actualmente la posición 15 de LaLiga, una zona que aún no compromete de lleno la permanencia, pero que mantiene latente el riesgo de caer en puestos de descenso si la dinámica negativa se prolonga en el cierre del campeonato.

El técnico argentino se despide del banquillo nervionense después de dirigir 32 partidos oficiales, con un balance de 10 victorias, siete empates y 15 derrotas. De esos encuentros, 29 correspondieron a LaLiga y tres a la Copa del Rey. Los números no respaldaron un proyecto que llegó con expectativas altas, respaldado por el recorrido del entrenador argentino en ligas como la mexicana y la griega, donde logró consolidar propuestas competitivas.

El Sevilla acompañó el anuncio con un comunicado breve en el que agradeció el trabajo de Matías Almeyda y de su cuerpo técnico durante los últimos ocho meses. La entidad también dejó claro que la decisión respondió exclusivamente a criterios del club, que ahora busca un nuevo rumbo en una fase clave de la temporada.

“Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC. El técnico argentino deja el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LaLiga y tres en la Copa del Rey tras su llegada en el verano de 2025 al club de Nervión. El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”, señala el comunicado de prensa del equipo.

El Sevilla atraviesa un momento delicado en LaLiga, ubicado en la posición 15 con 31 puntos tras la jornada 29, apenas tres por encima del Mallorca, que marca el inicio de la zona de descenso. La diferencia es mínima y cualquier racha adversa podría meter de lleno al conjunto nervionense en la pelea por la permanencia, un escenario impensado al inicio de la temporada pero cada vez más latente en la recta final del campeonato.

La falta de resultados terminó por condenar el ciclo de Matías Almeyda. El equipo no gana desde el 22 de febrero, cuando se impuso 0-1 al Getafe, y en sus últimos 10 partidos bajo el mando del argentino solo sumó dos victorias. Este contexto refuerza una tendencia preocupante en el club: desde 2022, ningún entrenador que inicia la temporada logra terminarla. El último en hacerlo fue Julen Lopetegui en la campaña 2021-22, aunque su etapa concluyó meses después, en octubre de ese mismo año.

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