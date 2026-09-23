Henry Cejudo revela su plan para debutar en boxeo: “Quiero llevarlo a las aguas profundas”

El excampeón de UFC enfrentará a Javon Walton en Miami y habló con Claro Sports sobre su preparación y sus objetivos en el ring

Henry Cejudo manda mensaje previo a su pelea | Captura

Por Juan Carlos Castellanos

Henry Cejudo tendrá una nueva experiencia dentro de los deportes de combate. El excampeón de UFC hará su debut profesional en el boxeo este sábado 16 de septiembre en Miami, donde enfrentará a Javon ‘Wanna’ Walton en un combate que representa un nuevo reto dentro de su trayectoria.

El peleador estadounidense llega al enfrentamiento después de realizar una preparación de cinco semanas en la Ciudad de México, donde trabajó junto a su equipo de entrenamiento. Para Cejudo, el boxeo no representa una actividad reciente, sino una disciplina que ha seguido desde hace varios años.

En entrevista con Claro Sports, Cejudo explicó que su relación con el boxeo comenzó desde su etapa amateur y señaló que la oportunidad de subir al ring llegó después de aceptar un enfrentamiento que consideró adecuado para esta etapa de su carrera.

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“Siempre me ha encantado el boxeo, viene de la cultura mexicana. Siempre seguí el boxeo desde que era niño, yo soy siempre un fan del deporte. Yo competí en amateur hace 15 años y siempre me ha gustado el deporte”, comentó.

El excampeón de UFC agregó que confía en la experiencia que ha acumulado dentro de los deportes de combate para afrontar este nuevo desafío. “Me ofrecieron una buena pelea con un contrincante que es bueno, ya tiene muchas peleas en el boxeo, pero me siento listo y creo traer esta experiencia que yo tengo en el ring”, explicó.

Javon Walton, de 20 años, llegará al combate con un récord profesional de 3-0-1. El estadounidense es conocido por su participación como actor en la serie Euphoria, aunque también cuenta con una trayectoria dentro del boxeo desde su infancia.

Walton forma parte de Most Valuable Promotions, empresa fundada por Jake Paul, y ha desarrollado su carrera dentro del boxeo profesional antes de enfrentar a Cejudo.

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Ante este escenario, Cejudo señaló que buscará aprovechar la experiencia que tiene en combates de alto nivel y llevar la pelea a un ritmo en el que pueda imponer sus condiciones. “Él no tiene esa experiencia de una pelea de boxeo. Creo que se va a sorprender un poquito de saber que hay personas que no tienen el mejor boxeo que tú, pero tengo el corazón de guerrero mexicano que viene para hacer todo lo posible para ganar”, expresó.

El exmonarca de UFC explicó que su estrategia será mantener la presión durante el combate. “Mi plan es llevarlo a las aguas profundas y ya acabarlo”, comentó.

Cejudo descarta regresar al MMA

Además de hablar sobre su debut en el boxeo, Cejudo también fue cuestionado sobre la posibilidad de volver a competir en artes marciales mixtas.

El peleador señaló que considera cerrada esa etapa de su carrera, aunque dejó abierta cualquier posibilidad futura. “No, ya fue conmigo el MMA, la verdad estoy bien con mi carrera, ya estuvo. Al menos quién sabe, nunca se sabe, pero el cuento ya fue para mí”, afirmó.

Ahora, Cejudo concentra su atención en su primera pelea profesional de boxeo, donde enfrentará a Walton en Miami con la intención de sumar un nuevo capítulo a su trayectoria deportiva.

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