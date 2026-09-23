ISSSTE 2026: ¿Quiénes pueden solicitar el retiro anticipado y cuánto necesitas en tu Afore para pensionarte antes de los 60 años?

Los trabajadores del Estado bajo el régimen de Cuentas Individuales pueden solicitar una pensión antes de los 60 años si cumplen con los requisitos establecidos

¿Cuándo depositan el pago retroactivo del ISSSTE e IMSS? | Reuters

Los trabajadores del Estado que forman parte del régimen de Cuentas Individuales de la Ley del ISSSTE de 2007 tienen la posibilidad de solicitar un retiro antes de cumplir los 60 años de edad mediante el esquema conocido como Retiro Anticipado.

A diferencia de otros modelos de jubilación, esta modalidad no se determina principalmente por los años de servicio acumulados, sino por los recursos disponibles en la cuenta individual de la Afore. Para acceder a esta pensión, el trabajador debe cumplir con una serie de requisitos relacionados con el monto ahorrado y la pensión que recibiría.

Retiro anticipado ISSSTE 2026: ¿Quiénes pueden pensionarse antes de los 60 años?

El Retiro Anticipado está disponible para los trabajadores del sector público que cotizan bajo el sistema de Cuentas Individuales del ISSSTE, establecido con la reforma de 2007.

Esta modalidad permite solicitar una pensión antes de los 60 años, siempre que el ahorro acumulado en la cuenta individual sea suficiente para cumplir con los criterios establecidos por la normativa. El esquema no aplica para quienes pertenecen al régimen del artículo décimo transitorio, ya que ese sistema cuenta con reglas diferentes para acceder a la jubilación.

El factor principal para determinar la posibilidad de retiro no es únicamente la edad o el tiempo trabajado, sino la cantidad de recursos disponibles en la Afore y la pensión que estos puedan financiar.

¿Qué se necesita para un Retiro anticipado en el ISSSTE?

Para acceder al Retiro Anticipado, el trabajador debe cumplir con diferentes condiciones establecidas por el ISSSTE. Uno de los requisitos principales es que la pensión calculada sea por lo menos 30% superior a la Pensión Garantizada del ISSSTE. Para 2026, esta última se encuentra establecida en 6 mil 922.97 pesos mensuales.

Con ese porcentaje adicional, la pensión mínima requerida para solicitar el retiro anticipado sería de aproximadamente $8,999.86 pesos al mes, equivalente a un ingreso anual estimado de $107,998 pesos.

Además, el trabajador debe contratar un Seguro de Sobrevivencia, una cobertura que se paga con los recursos acumulados en la cuenta individual y que permite que los beneficiarios continúen recibiendo la pensión y prestaciones correspondientes en caso de fallecimiento del titular. El cálculo para determinar si el ahorro alcanza el requisito del 30% adicional se realiza después de descontar el costo de dicho seguro.

ISSSTE 2026: ¿Cuánto dinero necesitas en tu Afore para el Retiro anticipado?

Para 2026, el saldo estimado requerido en la cuenta individual para acceder al Retiro Anticipado es de aproximadamente 1 millón 619 mil 820 pesos.

Este monto corresponde a una proyección basada en la pensión mensual mínima requerida y en una estimación de ingresos posteriores al retiro. Sin embargo, la cantidad exacta puede variar dependiendo de las condiciones personales de cada trabajador.

Por ejemplo, una persona con un ahorro cercano a 1.5 millones de pesos podría no alcanzar el cálculo necesario después de considerar el Seguro de Sobrevivencia, mientras que un saldo cercano a 2 millones de pesos podría cubrir los criterios establecidos.

Te puede interesar: