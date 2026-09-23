Colombia quiere levantarse tras el golpe ante Corea del Norte: Paniagua apunta al tercer puesto del Mundial sub 20

Colombia buscará recuperarse del golpe ante Corea del Norte y cerrar el Mundial sub 20 femenino con una victoria frente a Italia por el tercer lugar.

Selección Colombia sub 20 en el Mundial | FCF.

La Selección Colombia femenina sub 20 recibió un duro golpe este miércoles tras caer 3-0 ante Corea del Norte en las semifinales del Mundial de la categoría. El resultado dejó al equipo dirigido por Carlos Paniagua sin la posibilidad de disputar el título, pero todavía tiene un último objetivo por delante: quedarse con el tercer lugar del certamen.

Minutos después de la derrota, el técnico colombiano atendió a los micrófonos de Gol Caracol y reconoció que el grupo quedó afectado emocionalmente por el resultado. Sin embargo, Paniagua dejó claro que el objetivo será pasar rápidamente la página y recuperar al equipo de cara al partido por el tercer puesto, que disputará el próximo sábado frente a Italia.

Paniagua pide levantar al grupo tras la derrota

“Estamos un poquito golpeados; ya enseguida voy a hablar con el grupo, levantarlas en lo mental y aspirar a ese tercer lugar el próximo sábado”, aseguró el entrenador, quien recordó que Colombia ya había vivido una situación similar durante este mismo Mundial.

El estratega hizo referencia al partido de la fase de grupos contra Corea del Norte, también con derrota 3-0. En aquella oportunidad, la Selección ya tenía asegurada su clasificación a los octavos de final, pero logró recuperarse y avanzar en el torneo. “Levantamos al grupo, convenciéndolas que lo que se ha hecho ha sido muy bueno”, señaló Paniagua.

El técnico también analizó los momentos determinantes del encuentro de semifinales y reconoció la superioridad del conjunto asiático. Colombia logró competir durante buena parte del primer tiempo, pero el primer tanto terminó afectando al equipo y Corea del Norte aprovechó para ampliar rápidamente la diferencia.

“Quisimos competirle a una potencia como Corea del Norte y nos superan, solamente les aguantamos hasta el minuto 28; el primer gol de ellas nos golpeó anímicamente, el segundo de ellas también llegó pronto y en el segundo tiempo creo que mejoramos mucho y terminamos mejor”, explicó Paniagua.

Italia, el último reto de Colombia en el Mundial

Aunque el sueño de disputar la final se terminó, Colombia todavía tendrá una oportunidad para cerrar su participación en el Mundial Sub-20 con una medalla. El próximo sábado enfrentará a Italia por el tercer lugar, un partido que Paniagua ya considera como una nueva oportunidad para el equipo.

El entrenador reconoció que todavía no tiene demasiada información sobre el combinado italiano, pero aseguró que su cuerpo técnico comenzará a preparar el encuentro con ayuda de los videoanalistas. “Buscar ese tercer lugar que sería muy digno para nosotros, la Federación y nuestro país”, manifestó.

Viáfara: “Ahora cambiar el chip y hacer historia”

Una de las voces del plantel después de la eliminación fue María Fernanda Viáfara, quien reconoció el golpe que significó la derrota, pero destacó la actitud mostrada por sus compañeras durante el compromiso y el respaldo recibido por los aficionados colombianos.

“El grupo, obviamente, quedó con un sinsabor, pero se destaca la actitud que tuvo frente al partido. Nos sentimos muy acogidas, siempre nos respaldan los colombianos que están acá, como los que están allá y que siempre dejamos todo en la cancha por ellos”, afirmó la defensora.

Ahora, Colombia deberá cambiar rápidamente el chip y enfocarse en Italia. Viáfara reconoció que el equipo esperaba estar preparando la final, pero dejó claro que el plantel quiere cerrar el campeonato de la mejor manera y buscar un lugar en el podio. “Todavía no tenemos idea de Italia; teníamos pensada otra cosa, pero ahora cambiar el chip y ahora ir y hacer historia”, concluyó.

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