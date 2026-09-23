Alarma en Comunicaciones: las seis bajas que complican a Roberto Montoya ante Xelajú MC

Los Cremas acumulan seis encuentros consecutivos sin ganar y ocupan la décima posición con ocho puntos,.

Roberto Montoya, entrenador de Comunicaciones | Facebook: Comunicaciones

Comunicaciones afrontará el partido ante Xelajú MC con varias ausencias en su plantel, en un momento complicado del Torneo Apertura 2026. El entrenador Roberto Montoya deberá modificar su alineación debido a las convocatorias internacionales, una situación familiar y un futbolista que continúa recuperándose de una lesión.

Los Cremas acumulan seis encuentros consecutivos sin ganar y ocupan la décima posición con ocho puntos, apenas dos por encima de Suchitepéquez. La derrota por 2-1 ante Guastatoya profundizó el mal momento del equipo, que todavía no consigue recuperarse tras el cambio de entrenador.

El próximo compromiso será este sábado ante Xelajú MC, en el estadio Mario Camposeco, a partir de las 20:10 horas. Comunicaciones necesita sumar para alejarse de los últimos puestos, aunque deberá hacerlo sin varios jugadores que habitualmente forman parte de las alternativas del cuerpo técnico.

La Fecha FIFA coincide con la jornada 11 del campeonato guatemalteco y provocará cuatro ausencias por compromisos internacionales. Stheven Robles, actual capitán del conjunto blanco, fue convocado por la Selección de Guatemala y regresará al club durante octubre.

Las seis ausencias que complican a Roberto Montoya

Los cubanos Dairon Reyes y Karel Espino tampoco estarán disponibles para visitar Quetzaltenango. Ambos fueron llamados por su selección para disputar los próximos compromisos de la Nations League de Concacaf frente a Granada, Bonaire y San Cristóbal y Nieves.

La cuarta ausencia por convocatoria internacional será Jonathan Moncada, quien se incorporó a la Selección de Nicaragua. De esta manera, Montoya perderá a cuatro futbolistas durante la Fecha FIFA y tendrá que reorganizar diferentes sectores del equipo para enfrentar a Xelajú.

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de Posiciones Apertura 2026 al momento

A ellos se suman José Carlos Pinto y Erick Lemus. El primero recibió un permiso especial para ausentarse por motivos familiares, mientras que el segundo continúa con su proceso de recuperación tras sufrir una lesión. Ninguno estará disponible para el próximo compromiso.

Ante este panorama, Montoya podría recurrir a futbolistas jóvenes para completar la delegación y realizar modificaciones en su formación habitual. Comunicaciones definirá el viernes la lista de 18 jugadores que viajarán a Quetzaltenango, donde buscará terminar con su racha de seis partidos sin victorias y mejorar su posición en el Apertura 2026.

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