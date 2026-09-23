Kevin Zenón llega a Atlas con la ilusión de levantar títulos: “Tengo esa espina de no haber ganado nada en Boca”

El argentino inicia su etapa con Atlas con la meta de conquistar títulos y reveló que Hernán Crespo influyó en su llegada al proyecto rojinegro

El mediocampista llega a México con hambre de triunfos | Imago7

La ilusión de comenzar una nueva etapa en el futbol mexicano y, sobre todo, la posibilidad de conseguir el título que se le negó durante su paso por Boca Juniors, son parte de las motivaciones con las que Kevin Zenón afronta sus primeros días como futbolista del Atlas.

El mediocampista argentino reconoció que llega a Guadalajara con el objetivo personal de conquistar un campeonato, pero también con la intención de hacerlo junto a un grupo que, asegura, comparte la misma ambición. “La verdad que la ilusión es muy grande porque, como lo he dicho una vez en la nota antes de venir para acá, tengo esa espina de no haber ganado nada en Boca, así que tengo otra oportunidad nueva de venir acá, de poder conseguir algún título”, señaló.

Zenón busca levantar un trofeo con Atlas y considera que el proyecto rojinegro cuenta con las condiciones necesarias para competir por los objetivos trazados. “Ese es mi objetivo, y el objetivo grupal también de todos, que es poder conseguir algo con este club”, agregó el futbolista argentino.

Antes de aceptar el reto de llegar al conjunto tapatío, el mediocampista reveló que tuvo conversaciones con Hernán Crespo, quien terminó siendo un factor importante para tomar la decisión de incorporarse al equipo. El técnico argentino fue clave en la llegada de Zenón al Atlas, de acuerdo con las palabras del propio jugador. “Sí, charlado con Hernán antes de venir, como dije, es un club con mucha ambición, que está creciendo un montón, que va a querer pelear todo lo que juegue y conociendo a Hernán, que es un entrenador muy ganador”, explicó.

Mientras Kevin Zenón comienza su adaptación al proyecto de Crespo, Atlas también prepara su siguiente compromiso con algunas modificaciones obligadas en su plantilla. Manuel Capasso se mantiene en duda debido a molestias musculares, mientras que Adonis Frías prácticamente está descartado por lesión.

A estas ausencias se suma Jorge Sánchez, quien no estará disponible debido a su convocatoria con la Selección Mexicana. El cuerpo técnico rojinegro deberá ajustar sus piezas para el próximo encuentro ante las bajas que presenta el plantel. La buena noticia para Hernán Crespo y Atlas será el regreso de Aldo Rocha, quien vuelve a estar disponible y representa una alternativa más para el mediocampo rojinegro en una etapa donde el equipo busca consolidar su nueva estructura.

Kevin Zenón inicia así una nueva aventura en la Liga MX, con la meta de encontrar protagonismo, aportar al crecimiento del Atlas y conseguir el campeonato que quedó pendiente durante su etapa en Argentina.

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¿Cuándo es el próximo partido del Atlas?

Atlas volverá a la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX con una visita a la frontera para enfrentar a Xolos de Tijuana en la Jornada 10. El encuentro se disputará el viernes 25 de septiembre en el Estadio Caliente, con horario de las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en un duelo donde el equipo dirigido por Hernán Crespo buscará sumar después de su compromiso ante Pumas y continuar con su camino en el torneo.

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