Fernando ‘Oso’ González fija la postura de Chivas sobre el ascenso y descenso en el fútbol mexicano

El mediocampista del Guadalajara habló sobre la propuesta para modificar el fútbol mexicano y destacó su experiencia en equipos del circuito de plata

Fernando ‘Oso’ González habló sobre la postura de Chivas respecto al regreso del ascenso y descenso en el fútbol mexicano. El mediocampista rojiblanco señaló que la institución tapatía mantiene una postura histórica a favor de este sistema de competencia y explicó la importancia que tuvo para él haber vivido esa etapa en otros equipos.

El jugador del Guadalajara recordó su paso por clubes como Coras y Zacatepec, experiencias que le permitieron conocer la competencia de una categoría distinta antes de consolidarse en la Primera División. González explicó que el ascenso genera objetivos deportivos para los equipos que buscan llegar a la máxima categoría.

“Históricamente Chivas está a favor del ascenso y descenso. A mí me tocó estar en Coras, en Zacatepec, y creo que al final es la misma competencia. Vas generando el hambre de poder subir, los equipos poder armar un mejor plantel, poder invertir más. El hambre que te genera, siempre es el crecer uno mismo que te va dando las oportunidades para seguir creciendo”, señaló el futbolista.

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El tema del ascenso y descenso volvió a la conversación del fútbol mexicano después de una iniciativa presentada en el Senado de la República para modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte. La propuesta plantea cambios relacionados con el sistema de competencia y el mérito deportivo como criterio para ascender o descender.

González también fue cuestionado sobre si considera que el fútbol mexicano necesita modificaciones en su estructura. El mediocampista rojiblanco evitó entrar en detalles sobre una propuesta específica y señaló que su postura está relacionada con cualquier medida que contribuya al desarrollo del deporte.

“Lo que ayude a mejorar el fútbol, nuestro fútbol. Yo siempre voy a estar a favor de lo que ayude mucho a nuestro fútbol”, comentó el jugador de Chivas.

Además del tema del ascenso y descenso, Fernando ‘Oso’ González habló sobre el presente del Guadalajara y la competencia interna que existe dentro del plantel dirigido por Gabriel Milito. El mediocampista destacó que el equipo mantiene una dinámica de trabajo en la que todos los jugadores deben estar preparados para aprovechar sus oportunidades.

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“Aquí en Chivas, sabemos la competencia que hay internamente, sabemos que cualquiera puede jugar. En los momentos que dices, es no bajar los brazos, seguir con la esperanza de que en algún momento te toque entrar 5 o 10, lo que sea, o de titular. Ese siempre ha sido mi mentalidad, de esforzarme estando de titular o en la banca”, explicó el futbolista rojiblanco.

Por último, respecto al análisis de los resultados recientes del equipo, González señaló que los rivales también influyen en el desarrollo de los partidos y destacó que el Guadalajara mantiene el objetivo de buscar victorias en cada jornada.

“Al final también hay un rival enfrente que se puede dejar ir más al resultado. Nosotros siempre estamos con la disposición de sacar los resultados, de ganar, de darlo todo, pero al frente siempre va a haber un rival que va a querer proponer lo suyo”, finalizó.

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