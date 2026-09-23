Huracán Polo baja a categoría 4 pero continúa la alerta: esta es su trayectoria y efectos en México

Las autoridades mantienen la vigilancia debido a los efectos de sus bandas nubosas, vientos sostenidos de hasta 250 km/h y rachas cercanas a 305 km/h

Huracán Polo baja a categoría 4; sigue siendo peligroso. | Reuters

El huracán Polo disminuyó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson durante este miércoles 23 de septiembre, de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema mantiene su presencia frente al Pacífico mexicano y continúa generando condiciones de lluvia, viento y oleaje en estados del occidente y sur del país.

Aunque el fenómeno perdió intensidad respecto a cuando alcanzó categoría 5, las autoridades mantienen la vigilancia debido a los efectos de sus bandas nubosas. Polo presenta vientos sostenidos de hasta 250 kilómetros por hora y rachas cercanas a 305 kilómetros por hora, mientras avanza de forma lenta frente a las costas nacionales.

El centro del huracán se localiza frente a la zona del Pacífico sur mexicano, con influencia principalmente en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde se esperan lluvias intensas, además de condiciones de riesgo por inundaciones, deslaves y oleaje elevado.

Huracán Polo es categoría 4 hoy 23 de septiembre: ¿En qué estados se mantiene la alerta?

Las autoridades mantienen zonas de vigilancia y prevención en entidades del Pacífico debido al desplazamiento de Polo. La zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical se mantiene desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, mientras que la zona de vigilancia se extiende hasta Playa Pérula, Jalisco.

Los estados con mayor atención ante los efectos del huracán son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Oaxaca, debido a la presencia de lluvias, oleaje elevado y ráfagas de viento asociadas al sistema.

En Guerrero y Michoacán se mantienen alertas preventivas ante la cercanía del fenómeno. Además, autoridades de Protección Civil han solicitado a la población mantenerse informada sobre los avisos oficiales y evitar zonas consideradas de riesgo.

El #Huracán #Polo de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson por su circulación se pronostican #Lluvias en el occidente y el sur del país.



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Clima hoy en México: ¿Qué estados tendrán lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento?

El huracán Polo favorece lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, entidades donde también se esperan rachas fuertes de viento y oleaje elevado en zonas costeras.

Además de los estados cercanos a la trayectoria del ciclón, otros fenómenos meteorológicos provocarán precipitaciones en diferentes regiones del país. Se prevén lluvias en zonas del sureste, centro y norte de México por la interacción de otros sistemas atmosféricos.

En las zonas costeras del Pacífico, las autoridades mantienen recomendaciones para la navegación y actividades marítimas debido a las condiciones generadas por Polo. La Secretaría de Marina informó restricciones en algunos puertos como medida preventiva.

MÁS INFORMACIÓN: Alerta por lluvias en México por posible ciclón tropical

¿Qué recomendaciones debes seguir ante el huracán Polo categoría 4?

Ante los efectos del huracán Polo, Protección Civil recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Entre las principales medidas se encuentran:

Evitar acercarse a ríos, arroyos, zonas inundables y áreas con riesgo de deslaves.

No ingresar al mar ni realizar actividades acuáticas durante periodos de oleaje elevado.

Asegurar objetos que puedan salir proyectados por los fuertes vientos.

Tener preparados documentos importantes, agua potable, alimentos no perecederos y medicamentos básicos.

Ubicar refugios temporales cercanos en caso de ser necesario.

Consultar información únicamente de fuentes oficiales como Conagua y Protección Civil.

El huracán Polo continuará bajo vigilancia mientras avanza frente al territorio mexicano. Aunque el pronóstico contempla cambios en su intensidad, sus efectos pueden mantenerse en forma de lluvias, viento y oleaje durante las próximas horas.

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