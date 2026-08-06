Isaac ‘Pitbull’ Cruz inicia la era Canelo Team con una misión: acercarse a

Isaac ‘Pitbull’ Cruz defenderá su cetro interino del CMB en su debut con Eddy Reynoso. Una victoria lo acercará a la élite mundial

La pelea será en septiembre | Foto por ETHAN MILLER / Getty Images via AFP

El boxeo mexicano nunca ha premiado a los peleadores que no van hacia adelante poniendo de por medio la vida. A sus ídolos se les recuerda por caminar hacia el fuego cuando el intercambio parecía una mala idea. Julio César Chávez construyó su leyenda golpeando sin retroceder. Marco Antonio Barrera convirtió las guerras en una forma de arte. Erik Morales desafió cualquier lógica antes que dar un paso atrás. Isaac ‘Pitbull’ Cruz pertenece a esa misma clase de pugilistas tricolores. Cada campanazo en donde está involucrado alguien terminará pagando el precio.

El próximo 19 de septiembre, en la Pechanga Arena de San Diego, Cruz pondrá en juego el campeonato interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo frente al puertorriqueño Néstor Bravo. La pelea representa mucho más que una defensa. Será el primer capítulo de una nueva etapa en la carrera del capitalino, ahora bajo la dirección de Eddy Reynoso y el Canelo Team, un cambio que puede redefinir el futuro de uno de los peleadores más explosivos del boxeo contemporáneo. Lee la nota completa AQUÍ.

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