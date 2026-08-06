Nairo Quintana ya es el mejor colombiano en la Vuelta a Burgos

El colombiano del Movistar ascendió cinco puestos en la clasificación general de la Vuelta a Burgos tras una exigente jornada de montaña liderada por Felix Gall.

Nairo Quintana, ciclista colombiano | Marco Zac / NurPhoto via AFP.

La Vuelta a Burgos 2026 vivió este jueves 6 de agosto una de sus etapas más exigentes con un recorrido de 184 kilómetros entre Merindad de Montija y Valle de Valdebezana. La jornada, marcada por seis puertos de tercera categoría y un ascenso de categoría especial, comenzó a definir a los candidatos al título y terminó con el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) como el gran protagonista del día y nuevo líder de la clasificación general.

Gall demostró su fortaleza en la montaña al imponerse con un tiempo de 4:24:47. El italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) cruzó la meta en la segunda posición a 11 segundos, la misma diferencia con la que finalizó su compatriota Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), quien completó el podio de la tercera fracción.

Nairo Quintana fue el colombiano más destacado

Entre los representantes colombianos, Nairo Alexander Quintana (Movistar Team) volvió a ser el mejor colombiano de la jornada. El boyacense cruzó la línea de meta en la casilla 30, a 1 minuto y 47 segundos del vencedor, mostrando un rendimiento sólido en el ascenso definitivo y manteniéndose competitivo frente a varios de los principales escaladores del pelotón.

Su actuación también tuvo un impacto positivo en la clasificación general. Quintana ganó cinco posiciones y ahora se ubica en el puesto 26, a 2 minutos y 21 segundos de Felix Gall, consolidándose como la principal esperanza colombiana para pelear por un resultado importante en la ronda española.

Así quedaron los colombianos en la clasificación general

Detrás de Nairo aparece Iván Ramiro Sosa, quien ocupa la casilla 37 a 3 minutos y 7 segundos del líder. Más atrás se encuentra Daniel Felipe Martínez, ubicado en el puesto 40 con una desventaja de 4:40. Completan la representación colombiana Diego Pescador, 63.º a 8:51, y Brandon Smith Rivera, 69.º a 10:12.

26. Nairo Quintana (Movistar Team), a 2’21”

37. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), a 3’07”

40. Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe), a 4’40”

63. Diego Pescador (Movistar Team), a 8’51”

69. Brandon Smith Rivera (Netcompany INEOS), a 10’12”

Felix Gall asume el liderato de la Vuelta a Burgos

La victoria le permitió a Felix Gall adueñarse del liderato de la clasificación general con un tiempo acumulado de 12:18:18. El austriaco supera por apenas seis segundos a Giulio Ciccone, mientras que el británico Oscar Onley (Netcompany INEOS), quien comenzó el día como líder, cayó al tercer lugar de la general, ahora a ocho segundos de la punta.

Con la montaña empezando a marcar diferencias, la Vuelta a Burgos entra en una fase decisiva en la que los escaladores buscarán consolidar sus aspiraciones al título. Para Colombia, Nairo Quintana se mantiene como la principal referencia de cara a las etapas restantes, con la posibilidad de seguir escalando posiciones en la clasificación general.

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