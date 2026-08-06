Oficial: Cristian Orozco es anunciado como gran promesa del Manchester United

El joven de 18 años firma su contrato con los ‘Diablos Rojos’ de Inglaterra tras militar en Fortaleza.

Cristian Orozco llega al fútbol inglés | Foto: Manchester United

El Manchester United vuelve a tener un colombiano en sus filas. Después de la presencia de Falcao García, hace once años, en el plantel comandado en ese entonces por Louis Van Gaal, se concreta la operación que vincula a Cristian Orozco con el equipo inglés. El capitán de Selección Colombia juvenil, en la categoría sub 17 el años pasado en el Mundial de Catar, se incorpora a los Red Devils.

Después de su periplo en Fortaleza, club que lo ha formado como jugador, el cafetero recaló en la academia juvenil del United desde octubre del año pasado. La transacción no podía efectuarse hasta que cumpliera la mayoría de edad, por lo que recién firmó su nexo como profesional en la escuadra roja.

Ahora bien, este jueves se concretó la oficialización como jugador en propiedad de la institución. A cambio de un millón de dólares, cifra que se cristalizó el año pasado, se efectuó la incorporación de Orozco, quien firmó un nexo por cinco años (hasta 2031).

Orozco 🟰 official.



Welcome to Manchester United, Cristian 🤝🇨🇴 — Manchester United (@ManUtd) August 6, 2026

El nacido en Valledupar, en 2008, llega en un momento coyuntural para el Manchester United. Aunque no se descarta una cesión a otro equipo para sumar minutos en el profesionalismo europeo, tendrá un importante acercamiento con el plantel dirigido por Michael Carrick, especialista en su posición.

Antes de llegar a Inglaterra, Orozco disputó algunos minutos con el equipo profesional de Fortaleza. Después de la Copa del Mundo, recaló en los ‘Amix’ para tener actividad. No logró marcar, pero mostró sus cualidades en el mediocampo que lo distinguen como un ‘todoterreno’ cafetero.

Por lo pronto, a consideración de Carrick, Orozco llega a brindarle un aire fresco a la plantilla. Por ahora, cumple con pretemporada en el inicio de agosto, pues tendrá que disputar varios cotejos de exhibición ante el PSG, Leeds United y el Milan. El debut por Premier League será el 22 de agosto frente al recién ascendido Hull City.

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