Día de la cerveza: ¿Por qué se celebra el 7 de agosto, tipos y beneficios de esta bebida?

La conmemoración nació en California y cambia de fecha cada año; conoce el origen, los tipos y los componentes de esta bebida

Te contamos todo sobre el Día de la cerveza | Reuters

El Día Internacional de la Cerveza se celebra este viernes 7 de agosto de 2026, debido a que la conmemoración se realiza el primer viernes de agosto. La fecha reúne a consumidores, productores, comerciantes y trabajadores de una industria vinculada con una de las bebidas fermentadas más antiguas de la historia.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Cerveza hoy 7 de agosto?

La celebración comenzó en Santa Cruz, California, por iniciativa de Jesse Avshalomov y un grupo de amigos. La propuesta surgió en 2007 y tuvo su primera edición en agosto de 2008, con el objetivo de reunir a las personas, reconocer el trabajo de quienes producen y sirven cerveza, y probar productos elaborados en diferentes regiones.

En sus primeras ediciones, el Día Internacional de la Cerveza se celebraba cada 5 de agosto. Después de una consulta entre los seguidores de la iniciativa, los organizadores decidieron trasladarlo al primer viernes del mes para facilitar las reuniones. Por ese motivo, la fecha cambia cada año y en 2026 corresponde al viernes 7 de agosto.

¿Quién inventó la cerveza y cuál es el origen de esta popular bebida?

No existe una persona reconocida como inventora de la cerveza. Su origen está relacionado con el desarrollo de la agricultura, el almacenamiento de cereales y la fermentación. Se considera que algunas comunidades antiguas descubrieron el proceso cuando los granos mezclados con agua fermentaron por la acción de levaduras presentes en el ambiente.

Los primeros registros de una bebida similar a la cerveza se ubican en Mesopotamia. El Smithsonian señala que ya se producía durante el quinto milenio antes de Cristo, mientras que distintas tablillas sumerias del tercer milenio antes de nuestra era documentan su elaboración, distribución y consumo.

Los sumerios relacionaban la producción de cerveza con Ninkasi, una deidad asociada con esta bebida. El llamado Himno a Ninkasi, escrito aproximadamente en 1800 antes de Cristo a partir de tradiciones anteriores, describe distintas fases de preparación y es considerado uno de los primeros documentos relacionados con una receta cervecera.

Con el paso del tiempo, la producción se extendió a Babilonia, Egipto y Europa. Actualmente, la cerveza se elabora principalmente con agua, cereal malteado, lúpulo y levadura. Las dos familias más conocidas son ale y lager, aunque de ellas se desprenden estilos como pilsner, IPA, porter, stout, cerveza de trigo, bock, lambic y pale ale.

¿Cuáles son los 10 beneficios de la cerveza?

A la cerveza se le atribuyen diferentes beneficios debido a algunos de sus componentes. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte que no existe una cantidad de alcohol completamente libre de riesgos, por lo que no debe recomendarse su consumo para prevenir enfermedades ni como tratamiento médico.

Entre los diez aspectos nutricionales y sociales que suelen mencionarse se encuentran:

Su bajo contenido de grasa. El aporte de carbohidratos. La presencia de trazas de vitaminas del grupo B. Pequeñas cantidades de potasio. Minerales como magnesio, fósforo, selenio y silicio. Polifenoles procedentes de la malta y el lúpulo. Fibra soluble en cantidades variables. La conservación de algunos compuestos en las versiones sin alcohol. La posibilidad de sustituir bebidas alcohólicas por cerveza sin alcohol. Su presencia en actividades sociales y gastronómicas.

Estos componentes no neutralizan los efectos del alcohol ni permiten asegurar que la cerveza prevenga diabetes, enfermedades cardiacas, padecimientos renales o deterioro cognitivo. Quienes no consumen alcohol no necesitan comenzar a beber para obtener nutrientes que también se encuentran en frutas, verduras, cereales, leguminosas y otros alimentos.

Datos de la cerveza que te pueden interesar y probablemente no sabías

El color de la cerveza no determina su graduación alcohólica, ya que depende principalmente del tostado de la malta. Además, el agua representa la mayor parte del producto final y su composición mineral puede modificar el sabor, el cuerpo y la percepción del amargor. También existen cervezas de fermentación espontánea, sin gluten, con frutas, café, cacao o especias.

El Día Internacional de la Cerveza permite conocer la historia, los ingredientes y la diversidad de esta bebida. No obstante, su consumo debe realizarse con responsabilidad: no se recomienda durante el embarazo, antes de conducir, en menores de edad ni en personas que tengan alguna contraindicación médica.

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