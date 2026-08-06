Óscar Pareja entra en la carrera por el banquillo de Tigres; la directiva acelera la búsqueda de su nuevo entrenador

El colombiano se suma a Juan Carlos Osorio y Fernando Ortiz como candidato para dirigir a Tigres, que acelera la elección de su nuevo técnico tras la salida de Guido Pizarro en 2026

El exentrenador de Orlando City entra en la lista de candidatos | Imago7

La lista de candidatos para dirigir a Tigres sigue creciendo. El colombiano Óscar Pareja se sumó a los nombres que analiza la directiva auriazul para reemplazar a Guido Pizarro, mientras que Juan Carlos Osorio y Fernando Ortiz también permanecen entre las opciones para asumir el proyecto en el Apertura 2026.

Mientras el equipo disputa la Leagues Cup bajo el mando interino de Hernán Elizondo y Carlos Turrubiates, la dirigencia trabaja a contrarreloj para definir al estratega que encabezará el nuevo proyecto de cara a la reanudación de la Liga MX.

Óscar Pareja se suma a la lista de candidatos de Tigres

El nombre más reciente en aparecer es el del colombiano Óscar Pareja, entrenador de 57 años con experiencia tanto en la MLS como en el futbol mexicano. Pareja dirigió a Xolos de Tijuana entre 2018 y 2019, aunque su paso por la Liga MX fue discreto y no logró consolidar un proyecto competitivo con el conjunto fronterizo. Aun así, su trayectoria internacional y el conocimiento del mercado norteamericano lo convierten en un perfil atractivo para una directiva que busca un técnico con experiencia y capacidad para gestionar planteles de alto nivel.

Juan Carlos Osorio sigue en la baraja de Tigres

Óscar Pareja no es el único estratega colombiano que figura entre las opciones. En los últimos días, Juan Carlos Osorio sostuvo una entrevista con la directiva de Tigres, convirtiéndose en uno de los primeros candidatos considerados tras la salida de Guido Pizarro. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, no ha existido un nuevo contacto entre ambas partes durante la presente semana, por lo que su situación permanece abierta mientras el club continúa evaluando otras alternativas.

Fernando Ortiz también aparece en el radar

Otro nombre que tomó fuerza en las últimas horas es el del argentino Fernando Ortiz, actual entrenador de Colo Colo. Según versiones surgidas desde Chile, personas cercanas al estratega habrían acercado su perfil a la directiva auriazul como una posibilidad para ocupar el banquillo. Ortiz conoce perfectamente la Liga MX tras dirigir al América y a Rayados de Monterrey, además de haber defendido la camiseta de Tigres como jugador en 2009, un antecedente que facilita su conocimiento del entorno del club.

Tigres sigue sin levantar con los técnicos interinos

Mientras la directiva define al nuevo entrenador, el equipo continúa sin encontrar regularidad bajo la conducción interina de Hernán Elizondo y Carlos Turrubiates. Los felinos siguen sin probar las mieles de la victoria tras caer en el torneo local 3-2 ante Gallos Blancos en Querétaro y empatar 1-1 frente al Real Salt Lake en su debut en la Leagues Cup, partido en el que se quedaron con un punto extra tras ganar la tanda de penales 6-5.

La decisión más importante del verano para Tigres

La elección del nuevo entrenador marcará el rumbo inmediato de Tigres. La directiva se comprometió a tener definido al sucesor de Guido Pizarro antes de la reanudación del Apertura 2026, por lo que las próximas horas serán determinantes para elegir entre perfiles con experiencia internacional y conocimiento del futbol mexicano. Con Óscar Pareja, Juan Carlos Osorio y Fernando Ortiz en la baraja, el club busca algo más que un nuevo técnico: busca al líder capaz de reconstruir un equipo que perdió estabilidad, confianza e identidad en cuestión de semanas.

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