Los 76ers aprovechan la baja de Jayson Tatum y completan la remontada 3-1 ante Celtics

Boston Celtics es el primer equipo en perder una ventaja de 3-1 en una serie desde los Clippers en 2020. Philadelphia se enfrentará a los Knicks

Los 76ers eliminan a los Celtics en los playoffs NBA | IMAGN IMAGES via Reuters

La batalla se quedó con Philadelphia. La serie de primera ronda en la Conferencia Este se resolvió en siete partidos y el boleto a semifinales quedó en manos de los 76ers, que venció 109-100 a Boston Celtics para completar la remontada tras estar abajo 3-1, siendo el primer equipo que lograba este regreso desde los Clippers en el 2020.

El equipo de Philadelphia tomó el control desde el inicio del encuentro aprovechando la ausencia de Jayson Tatum y la extraña alineación inicial de Boston que era la primera vez que jugaban juntos y que no lograron puntos. Los Sixers se fueron con ataques en la pintura y control del ritmo, construyó una ventaja temprana ante un conjunto local que presentó cambios en su alineación inicial y que tardó en encontrar respuestas.

Boston reaccionó en el segundo cuarto. Ajustó en defensa y encontró puntos en transición y desde el perímetro, lo que derivó en una racha que le permitió tomar la ventaja por primera vez en el partido. El intercambio de posesiones marcó el cierre de la primera mitad.

Antes del descanso, los 76ers retomaron el control del marcador. Las acciones en la zona interior y la generación de tiros libres les permitieron recuperar la delantera y sostenerla rumbo al medio tiempo con una diferencia corta.

En el tercer cuarto, Philadelphia amplió la ventaja con un parcial a favor que volvió a colocar el juego en doble dígito. Boston tuvo dificultades en los intentos de larga distancia y no logró recortar la diferencia durante ese tramo.

El último periodo inició con una nueva reacción de los Celtics. A partir de recuperaciones defensivas y ataques en transición, el equipo local redujo la distancia hasta colocarse a una posesión con varios minutos por jugar.

En el cierre, Boston contó con oportunidades para empatar o tomar la ventaja, pero acumuló intentos fallidos de campo. Filadelfia respondió con posesiones largas y efectividad desde la línea para asegurar el resultado.

Joel Embiid encabezó la ofensiva de los 76ers con 34 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias, mientras Tyrese Maxey aportó 30 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Por Boston, Jaylen Brown terminó con 33 puntos. Con este resultado, Filadelfia enfrentará a New York Knicks en las semifinales de la Conferencia Este.

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