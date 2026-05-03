Rayadas acaba con Cruz Azul Femenil y avanza a semifinales del Clausura 2026

Monterrey no tuvo piedad y logró finiquitar con un hat-trick de Lucía García

Rayadas golea a Cruz Azul y avanza en Liguilla de la Liga MX Femenil | Imago 7

En el Estadio Gigante de Acero, las Rayadas de Monterrey resolvieron la serie de cuartos de final con un triunfo 4-0 (5-1) sobre Cruz Azul Femenil y aseguró su lugar en las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

El inicio del encuentro mostró a Cruz Azul con presión alta y recuperación en campo rival. Durante ese tramo generó aproximaciones, incluida una opción de Valeria Valdez que fue contenida sin dificultad. Monterrey optó por salir desde el fondo, aunque enfrentó momentos de presión que derivaron en pérdidas de balón.

Con el paso de los minutos, Rayadas adelantó líneas y comenzó a instalarse en territorio rival. En una jugada por sector derecho, el balón llegó a Marcela Restrepo, quien definió para abrir el marcador ante la portera Alex Godínez.

El gol modificó el desarrollo del partido. Cruz Azul intentó responder y logró enviar el balón a la red en una acción posterior dentro del área, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego. Monterrey mantuvo la ventaja al llegar al descanso.

En el inicio del segundo tiempo, el equipo local amplió la diferencia. Tras un rebote dentro del área, Lucía García apareció para empujar el balón y colocar el 2-0 en el marcador.

Minutos después, la misma delantera volvió a intervenir en una acción individual dentro del área para definir y aumentar la ventaja. Monterrey encontró espacios ante una defensa que no logró reorganizarse tras el segundo gol.

El cuarto tanto llegó en otra jugada dentro del área en la que García aprovechó un descuido defensivo para completar su tercera anotación del encuentro. Cruz Azul intentó descontar en los minutos finales, pero no logró concretar.

Con el resultado, Rayadas cerró la serie con marcador global de 5-1 y avanzó a semifinales, mientras que Cruz Azul quedó eliminado tras su participación en la fase final del torneo.

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