Tigres vs Chivas en vivo: resultado cuartos de final Liga MX 2026; resultado partido de ida, hoy 2 de mayo
Resultado Tigres – Chivas en directo online: cómo va el marcador hoy, partidos Liguilla Clausura 2026
Vigón y un dulce recuerdo ante Chivas
El enfrentamiento entre Tigres y Chivas en los cuartos de final del Clausura 2026 trae recuerdos recientes tanto para la afición como para Juan Pablo Vigón. El mediocampista mantiene presente la final del Clausura 2023, cuando el conjunto felino logró el título en el Estadio Akron tras imponerse en territorio rojiblanco.
De cara a esta nueva serie, Vigón habló sobre lo que representa medirse nuevamente al Guadalajara. “Yo soy de Guadalajara. Me gustó quedar campeón allá, y ahora esta llave, jugar contra Chivas siempre es algo importante. Entonces, va a ser un muy buen partido, tengo la mentalidad de dar lo mejor para poder seguir avanzando”, señaló en la previa del duelo de ida de los cuartos de final.
Chivas, con racha positiva ante Tigres en series de cuartos de final
Chivas ha construido una ventaja clara sobre Tigres cuando se enfrentan en Liguilla, imponiéndose en las dos ocasiones en que han coincidido en fases finales. El primer antecedente se dio en el Clausura 2007, cuando el Rebaño, en calidad de campeón vigente, eliminó a los regiomontanos con un global de 6-3. Desde el juego de ida en el Universitario, Guadalajara marcó diferencia con un 3-1, y en la vuelta sostuvo el control del marcador para avanzar, mostrando mayor efectividad en momentos clave de la serie.
Años más tarde, en el Clausura 2011, la historia se repitió pese a que Tigres llegaba como líder general. Chivas, que había clasificado como octavo, volvió a superar a los felinos con un global de 4-2. El triunfo en la ida por 3-1 en el Akron fue determinante, mientras que el empate en la vuelta selló la eliminación del conjunto regiomontano. Estos antecedentes reflejan que, en duelos directos de eliminación, Guadalajara ha sabido imponerse incluso en escenarios donde partía con desventaja en la tabla.
Cuartos de final del Clausura 2026
Estos son los duelos a realizarse dentro de los cuartos de final del Clausura 2026. Sin duda llama la atención el encuentro entre Pumas y América, en una edición más del Clásico Capitalino.
Chivas vs Tigres | Ida: Sábado 2 de mayo 19:00 horas, Estadio Universitario (Volcán) | Vuelta: Sábado 9 de mayo 19:07 horas, Estadio Akron
Cruz Azul vs Atlas | Ida: Sábado 2 de mayo 21:15 horas, Estadio Jalisco | Vuelta: Sábado 9 de mayo 21:15 horas, Estadio Azteca
Pumas vs América | Ida: Domingo 3 de mayo 17:00 horas, Estadio Azteca | Vuelta: Domingo 10 de mayo 19:15 horas, Estadio Olímpico Universitario
Pachuca vs Toluca | Ida: Domingo 3 de mayo 19:15 horas, Estadio Nemesio Diez | Vuelta: Domingo 10 de mayo 17:00 horas, Estadio Hidalgo
Clausura 2026: horario del partido Tigres vs Chivas hoy 2 de mayo de 2026
El partido de ida se disputará este sábado 2 de mayo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario. Tigres y Chivas protagonizarán uno de los duelos más atractivos del sábado en los cuartos de final del Clausura 2026, con dos equipos que llegan bajo contextos distintos.
Liga MX: alineaciones del Tigres vs Chivas para la ida de los cuartos de final, al momento
La posible titularidad de André-Pierre Gignac le agrega un ingrediente especial a la serie entre Tigres y Chivas, no solo por lo que representa en la historia reciente del club, sino porque el delantero francés podría disputar una de sus últimas Liguillas con la camiseta universitaria. Su presencia en el ataque felino elevaría la expectativa en una eliminatoria que ya parte como una de las más atractivas de los cuartos de final.
Del lado rojiblanco, las bajas de Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González mantienen la atención sobre el impacto de la convocatoria a la selección mexicana. Chivas afrontará la serie sin varios de sus elementos clave:
Tigres: Nahuel Guzmán, Francisco Reyes, Jesús Angulo, César Araujo, Juan Brunetta, Jesús Garza, Diego Lainez, Marcelo Flores, Rómulo, Ángel Correa y André-Pierre Gignac.
Chivas: Óscar Whalley, Richard Ledezma, José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González, Omar Govea, Fernando González, Santiago Sandoval, Efraín Álvarez y Ángel Sepúlveda.
¿Dónde ver en vivo el Tigres vs Chivas? Canales de TV y transmisión streaming
El Rebaño buscará respaldar en la Liguilla lo hecho durante una sólida fase regular, mientras que los felinos tendrán la obligación de hacerse fuertes en casa y sacar ventaja en El Volcán. La transmisión en vivo podrá seguirse por Azteca 7 mientras que por el minuto a minuto de Claro Sports tendrás todos los detalles del compromiso.
Antecedentes del Tigres vs Chivas y últimos resultados en la Liga MX
Los duelos más recientes entre Tigres y Chivas reflejan un historial competitivo, aunque el antecedente inmediato dejó una señal clara a favor de los felinos. La goleada 4-1 en el Clausura 2026 aparece como un aviso para el Rebaño, que llega a esta Liguilla con una mejor posición en la tabla, pero también con la obligación de responder en una serie de mayor exigencia.
El partido de ida en El Volcán puede marcar el rumbo de una eliminatoria cargada de ingredientes. Chivas llega con buen momento ofensivo, pero afectado por las bajas derivadas de la convocatoria a la selección mexicana, mientras que Tigres encara la serie con la atención puesta en André-Pierre Gignac y un posible cierre de etapa en el club. La rivalidad vuelve a escena en un cruce decisivo de la Liga MX, donde cada detalle puede pesar en la clasificación.
Tigres 4-1 Chivas | Clausura 2026
Chivas 0-0 Tigres | Apertura 2025
Chivas 1-1 Tigres | Clausura 2025
Tigres 1-1 Chivas | Apertura 2024
Tigres 1-0 Chivas | Clausura 2024
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
Las líneas de Caliente MX perfilan a Tigres con una ligera ventaja para el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026, aunque sin una diferencia amplia respecto a Chivas. El triunfo de los felinos aparece con momio de +110, mientras que el empate paga +235 y la victoria del Guadalajara se ubica en +250, números que anticipan una eliminatoria pareja y con margen para distintos escenarios.
En el apartado de goles, el mercado también apunta a un duelo cerrado y de pocos espacios. La opción de más de 2.5 anotaciones está en +100, mientras que el menos de 2.5 goles aparece en -130, lo que marca una leve tendencia hacia un marcador corto. Aunque Tigres llega con el respaldo de la localía y parte como favorito en las cuotas, la serie no luce definida de antemano, ya que Chivas puede encontrar valor en un empate o en una sorpresa dentro de una Liguilla donde los equipos suelen cuidar cada detalle.
¡¡¡BIENVENIDOS A LA LIGUILLA DEL CLAUSURA 2026!!!
La Liguilla del Clausura 2026 abre el telón con un duelo de alto impacto entre Tigres y Chivas, una de las series que más expectativa genera en los cuartos de final de la Liga MX. El primer capítulo se disputará este sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario, escenario conocido como ‘El Volcán’, donde ambos equipos buscarán tomar ventaja a partir de las 19:00 horas.