Tigres vs Chivas en vivo: resultado cuartos de final Liga MX 2026; resultado partido de ida, hoy 2 de mayo

Chivas, con racha positiva ante Tigres en series de cuartos de final

Chivas ha construido una ventaja clara sobre Tigres cuando se enfrentan en Liguilla, imponiéndose en las dos ocasiones en que han coincidido en fases finales. El primer antecedente se dio en el Clausura 2007, cuando el Rebaño, en calidad de campeón vigente, eliminó a los regiomontanos con un global de 6-3. Desde el juego de ida en el Universitario, Guadalajara marcó diferencia con un 3-1, y en la vuelta sostuvo el control del marcador para avanzar, mostrando mayor efectividad en momentos clave de la serie.

Años más tarde, en el Clausura 2011, la historia se repitió pese a que Tigres llegaba como líder general. Chivas, que había clasificado como octavo, volvió a superar a los felinos con un global de 4-2. El triunfo en la ida por 3-1 en el Akron fue determinante, mientras que el empate en la vuelta selló la eliminación del conjunto regiomontano. Estos antecedentes reflejan que, en duelos directos de eliminación, Guadalajara ha sabido imponerse incluso en escenarios donde partía con desventaja en la tabla.