Patrick Mahomes se acerca a su regreso y podría entrenar con Chiefs

Patrick Mahomes continúa su rehabilitación tras la cirugía de rodilla y podría integrarse a las prácticas de Chiefs en mayo.

Patrick Mahomes se lesiona | Reuters: Denny Medley-Imagn Images

Patrick Mahomes avanza en su proceso de recuperación y podría volver a integrarse a las actividades de los Kansas City Chiefs en las próximas semanas. A menos de un mes del inicio de las prácticas voluntarias de temporada baja, el entrenador Andy Reid señaló que el mariscal de campo se encuentra en condiciones de participar, aunque con ciertas limitaciones.

El equipo tiene programadas sus primeras sesiones organizadas del 26 al 28 de mayo. De acuerdo con Reid, Mahomes ha mostrado progreso tras la cirugía a la que fue sometido en diciembre para reparar lesiones en la rodilla izquierda, lo que abre la posibilidad de verlo junto a sus compañeros en el arranque de las actividades.

El entrenador explicó que el jugador podría realizar algunos ejercicios dentro de la fase actual del programa. “Está en una buena posición para poder hacer algunas cosas. Si puede hacer algunas cosas, lo hará”, declaró Reid al referirse al estado físico del quarterback.

Reid también detalló que durante la segunda fase del programa no hay contacto ni enfrentamientos entre ofensiva y defensiva, lo que permitiría una reincorporación gradual. “Es en la fase tres cuando se entra en ese tipo de trabajo. Está en una posición en la que puede hacer todo, creo”, añadió.

Desde su operación, Mahomes ha trabajado de manera constante dentro de las instalaciones del equipo como parte de su rehabilitación. Ha estado acompañado por la entrenadora atlética Julie Frymyer, con quien ha colaborado en procesos de recuperación a lo largo de su carrera.

A finales de marzo, el propio jugador compartió un video en redes sociales en el que se le observa lanzando el balón dentro de un gimnasio. En la grabación realiza un movimiento de cinco pasos antes de completar un pase en un ritmo controlado.

El proceso ha continuado con un aumento en la carga de trabajo en sus sesiones de entrenamiento. Mahomes ha mantenido actividad constante mientras avanza en su recuperación física.

“Sé que está haciendo muchas cosas en este momento. Está lanzando el balón. Lo hace por su cuenta”, señaló Reid, quien reiteró que el jugador sigue en evolución rumbo a su posible regreso a las prácticas con el equipo.

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