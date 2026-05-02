Chino Maidana espera un triunfo de Benavidez sobre el Zurdo Ramírez

El excampeón argentino analizó el combate del 2 de mayo en Las Vegas y destacó el contraste físico y técnico entre ambos peleadores

Chino Maidana, en exclusiva para Claro Sports

El análisis previo a la pelea entre David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez suma voces con experiencia en la élite del boxeo. A horas del combate en el T-Mobile Arena de Las Vegas, el argentino Marcos “Chino” Maidana compartió con Claro Sports su lectura del enfrentamiento por los títulos del peso crucero de la AMB y la OMB, en la función programada para el sábado 2 de mayo.

El contexto del combate coloca frente a frente a dos trayectorias consolidadas. Benavidez llega invicto con marca de 31 victorias, 25 por nocaut, a su debut en la división crucero tras dejar el semipesado. Ramírez, por su parte, es campeón unificado con récord de 48 triunfos y una sola derrota, y afronta su quinta pelea en las 200 libras tras consolidarse en la categoría con cuatro victorias consecutivas desde 2022.

En ese escenario, Maidana valoró la relevancia del combate dentro del panorama actual del boxeo internacional. “Es una pelea muy buena. Que peleen buenos contra buenos es muy bueno para el boxeo. Hay peleas que no valen la pena, pero está si, yo creo que van a pelear bien, va a ganar el mejor”, señaló el excampeón mundial argentino, destacando la importancia de enfrentar a rivales del máximo nivel.

El análisis del sudamericano se inclinó hacia el mexicoamericano, particularmente por un elemento técnico que considera determinante en este tipo de combates. “Yo me inclino por Benavidez, por la velocidad, que tiene mucho que ver”, explicó el albiceleste, al referirse a la capacidad de ejecución y ritmo de golpeo del invicto peleador.

La diferencia de peso será factor

El contraste físico entre ambos boxeadores es uno de los puntos centrales del combate. Ramírez registró 200 libras en el pesaje oficial, mientras que Benavidez marcó 196.8, una diferencia que refleja la adaptación del estadounidense a la nueva división frente a un rival plenamente establecido en el peso crucero.

Sobre ese punto, Maidana profundizó en el equilibrio entre potencia y rapidez como variables de impacto en el desarrollo del combate. “Eso también es una controversia porque el otro es más fuerte, más pesado, se le nota la ventaja por el peso, pero la velocidad puede cambiar la pelea, la velocidad es muy importante en el boxeo”, explicó, al subrayar el factor técnico sobre el físico.

El combate también incorpora un componente táctico adicional, ya que ambos pugilistas comparten antecedentes de sesiones de sparring, lo que implica conocimiento mutuo en cuanto a estilos, ritmo y ajustes dentro del ring. Este elemento reduce el margen de sorpresa y obliga a ejecutar estrategias más precisas durante la pelea.

La función del 2 de mayo forma parte del calendario tradicional del boxeo en torno al Cinco de Mayo, una fecha que históricamente concentra combates de alto perfil en Las Vegas. En ese contexto, el duelo entre Benavidez y Ramírez se presenta como una prueba directa entre dos contendientes de élite en una división que busca consolidar nuevas figuras en el escenario internacional.

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