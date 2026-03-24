Joshua Anton, el boxeador guatemalteco que sigue invicto y continúa su ascenso

Su desempeño lo posiciona como uno de los representantes guatemaltecos a seguir dentro de las categorías intermedias del boxeo internacional.

Joshua Anton sigue creciendo en el mundo del boxeo | Captura: ESPN

El nombre de Joshua Anton comienza a ganar espacio en el boxeo profesional tras su más reciente presentación en Estados Unidos. El pugilista guatemalteco fue parte de una cartelera internacional en la que también participó Lester Martínez, sumando una nueva victoria que refuerza su crecimiento en la disciplina.

Con este resultado, Anton alcanzó su triunfo número 13 como profesional, manteniendo su récord invicto. Su desempeño lo posiciona como uno de los representantes guatemaltecos a seguir dentro de las categorías intermedias del boxeo internacional.

Su participación se dio en una velada que reunió a varios talentos, lo que le permitió mostrarse ante un público más amplio. En ese contexto, su rendimiento volvió a destacar por su efectividad en el ring.

Joshua Anton y su crecimiento en el boxeo profesional

Joshua Anton es originario de Estados Unidos, aunque sus raíces familiares lo conectan directamente con Guatemala. Ese lazo ha influido en su carrera, llevando consigo esa identidad cada vez que sube al ring.

A lo largo de su carrera, ha construido un récord sólido, con varias victorias por nocaut. Este aspecto refleja su capacidad para resolver peleas antes del límite y manejar distintos momentos dentro del ring.

En su combate más reciente enfrentó a Kudratillo Abdukakhorov. Durante el primer asalto logró imponer condiciones y marcar diferencias con sus golpes, lo que obligó a su rival a no continuar tras el cierre del round.

El resultado fue un nocaut técnico que confirmó su dominio en la pelea. Además de sumar una nueva victoria, Anton consiguió el cinturón continental superwelter del Consejo Mundial de Boxeo, un paso importante en su carrera.

Con este logro, el guatemalteco sigue avanzando en el circuito profesional. Su proyección dependerá de la continuidad que logre en este nivel y de los rivales que enfrente en sus próximas presentaciones.

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