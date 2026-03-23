¡Histórico campeón del mundo guatemalteco ahora desafía a Canelo Álvarez!

El nuevo campeón interino del CMB, Lester Martínez, tiene claro que podría vencer a Canelo Álvarez en caso de tener la oportunidad este 12 de septiembre

Canelo Álvarez intentará recuperar un cinturón en 2026 | Imago7

Lester Martínez venció a Immanuwel Aleem por decisión unánime este sábado 21 de marzo pasado en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, una victoria histórica para Centroamérica debido a que se convirtió en el primer campeón del mundo en la historia de Guatemala y, con su nuevo cinturón interino del CMB en los supermedianos, el boxeador chapín señaló que tiene las condiciones suficientes para vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en una posible pelea.

El excampeón indiscutido de las 168 libras todavía no revela quién será su próximo rival para su regreso del 12 de septiembre en una cartelera que será financiada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Pese a que no hay un oponente confirmado, Turki Al Alshikh, el nuevo ‘arquitecto’ del boxeo y principal organizador de la cartelera “México contra el mundo”, confirmó que el regreso de Canelo Álvarez será por un campeonato del mundo.

Diversos medios señalan que Christian Mbilli, campeón del Consejo Mundial de Boxeo en las 168 libras, sería el rival elegido para que ponga en juego su cinturón ante el mexicano de 35 años, sin embargo la victoria de Lester Martínez ha puesto al guatemalteco en la conversación.

Lester Martínez reta a Canelo Álvarez

“Por supuesto, todos los boxeadores que estamos en esto estamos listos. Y yo me siento más que listo para poder hacer una pelea con cualquiera, con él y poder no solo hacer la pelea, sino prepararnos para ganar y por supuesto que vamos a ganar porque así es esto”, declaró Lester Martínez tras ser cuestionado por los medios de comunicación sobre una posible pelea con Canelo Álvarez.

Saúl Álvarez viene de una derrota ante Terence Crawford, el pasado 13 de septiembre de 2025. El mexicano perdió el campeonato indiscutido de las 168 libras y, tras el retiro de Crawford como profesional, los cinturones quedaron esparcidos para comenzar una nueva carrera en la división por los títulos de los supermedianos.

“Porque nos vamos a preparar y estamos seguros de lo que podemos lograr con el equipo, me siento bastante listo para todo esto”, sentenció el peleador chapín.

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