La medallista mundial trabaja para recuperar su nivel y tiene en 2027 una temporada clave para sus aspiraciones olímpicas

La gimnasta Alexa Moreno habló sobre las condiciones y los factores que la llevaron a decidir regresar a la competencia en 2027, un año clave porque se disputará el Campeonato Mundial, una de las competencias importantes del ciclo rumbo a Los Angeles 2028. La bajacaliforniana busca recuperar su mejor nivel, pero dejó claro que lo hará sin presiones y respetando los tiempos de su cuerpo.

“Después de París, yo sí me quedé con muchas ganas de hacer mi deporte. Pero pues no estaba en condiciones. Entonces sí me tomé, hice lo que tenía que hacer. Ahorita realmente pues estoy regresando, retomándolo poco a poco, volviendo a adaptarme un poco a la gimnasia e ir viendo cómo va reaccionando mi cuerpo, que no está acostumbrado a hacer dobles mortales con muchos giros. Pero estoy muy emocionada. Me gusta mucho la gimnasia, me gusta mucho competir. Espero poder volver a estar en esos niveles y es fabuloso porque me encanta”, dijo en entrevista con Claro Sports.

Alexa Moreno fue medallista de bronce mundial en salto de caballo en Doha 2018 y terminó en el cuarto lugar de la misma prueba en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por ello, su regreso genera expectativas ante la posibilidad de verla competir nuevamente al máximo nivel junto a las nuevas generaciones de gimnastas mexicanas.

“El Campeonato Mundial es la competencia que da más plazas y la más importante. Yo creo que debería, tengo que buscar una estrategia para poder llegar al Campeonato del Mundo, que es hasta octubre; todavía tengo tiempo. Sí me lo voy a llevar con mucha calma, no me quiero apresurar. Sí hay oportunidades de clasificar un poquito a principios de año, pero si no me veo con la capacidad, tomaré la que sigue. Realmente me lo voy a llevar con mucha calma porque prefiero tomarme el tiempo y no apresurarlo y asegurar que voy a estar físicamente bien para poder llegar a Juegos”, aseveró la mexicalense.

Tras su participación en Paris 2024, la gimnasta de 32 años se sometió a una operación en la rodilla derecha. Aunque todavía no se encuentra al ciento por ciento, Moreno explicó que trabaja para recuperar su condición durante los próximos meses y buscar una oportunidad de competir por una plaza rumbo a sus cuartos Juegos Olímpicos.

“La gimnasia siempre va a ser parte de nosotros. Ya tengo 30 años haciéndolo, es parte de mi vida. Por más que le queramos huir, pero pues fue con tiempo. Yo siempre tenía la idea de querer regresar, que ahorita creo que estoy ya en una posición en donde ya puedo empezar a hacer tendencia porque no me quería presionar mucho. Me causaba mucha impaciencia el no poder saltar, hacer un mortal y todo eso, entonces era mucho como hacer una fuerza ahí y eso no me encanta. Pero como ahorita ya me siento un poco más preparada y ya me puedo meter con más el tema, entonces dije: ‘Ok, ya estoy lista’”, explicó.

La gimnasta también aprovechó para dirigirse a las niñas que encontraron inspiración en su carrera y las invitó a perseguir sus sueños, establecer objetivos y tener el valor de tomar las decisiones necesarias para cumplirlos.

“Creo que lo importante es, uno, no tenerle miedo a un sueño, tener el sueño bien definido, y no importa cuál sea. No tienen que ser Juegos Olímpicos; yo creo que cada quien puede y tiene su camino. Y lo segundo es tener el valor de dar el paso para hacer lo que se tiene que hacer. Hay un camino muy específico y hay decisiones que tienen que tomar, esfuerzos que tienen que hacer y un poquito estarnos llevando como al límite constantemente, pero abrazar esa meta que tenemos sin dejar de disfrutar el deporte”, aseveró.