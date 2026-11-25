Lottie Woad, Céline Boutier e Ina Yoon dominaron el encuentro en el SoFi Center y consiguieron un triunfo de 8-3 para los Ballfrogs

Boston Common Golf consiguió su primera victoria de la temporada en la WTGL después de imponerse 8-3 a Atlanta Drive GC, en un encuentro disputado este martes en el SoFi Center. El equipo de los Ballfrogs dejó atrás la derrota en tiempo extra de su presentación y construyó una ventaja desde los primeros hoyos, aunque tuvo que responder a un intento de remontada de sus rivales, quienes hicieron su debut en la competencia.

Lottie Woad, Céline Boutier e Ina Yoon fueron las protagonistas del triunfo de Boston, gracias a una actuación colectiva que les permitió controlar el marcador durante buena parte del enfrentamiento. La precisión desde el tee y la consistencia alrededor de los greens marcaron la diferencia frente a Atlanta, que pagó caros sus errores y terminó con una derrota en su primer compromiso de la temporada.

El conjunto de Boston tomó la iniciativa durante la modalidad de Triples y abrió el marcador en el segundo hoyo, cuando alcanzó el green del par 5 en dos golpes y consiguió un birdie concedido. Posteriormente amplió su ventaja a 2-0 después de aprovechar las dificultades de Atlanta, que tampoco pudo responder en el sexto hoyo, donde Andrea Lee falló un putt de 2.1 metros que habría significado dos puntos para su equipo.

La ventaja de los Ballfrogs aumentó a 4-0 antes de concluir los Triples. Primero consiguieron otro punto con un par en el séptimo hoyo y después Céline Boutier protagonizó una de las jugadas de la noche al embocar desde fuera del green en el octavo. Sin embargo, Atlanta encontró una oportunidad de reaccionar en el noveno, cuando utilizó el Hammer para duplicar el valor del hoyo y aprovechó un bogey de Boston para recortar la diferencia a 4-2.

Atlanta amenaza con la remontada, pero Boston responde en los individuales

El inicio de los enfrentamientos individuales devolvió la emoción al marcador. Charley Hull, quien tuvo su presentación en la WTGL, consiguió un birdie en el décimo hoyo y redujo la distancia a un solo punto, con el 4-3. El equipo de Atlanta comenzó a presionar a sus rivales, impulsado también por la presencia de Justin Thomas y Billy Horschel, integrantes de la escuadra masculina de Atlanta Drive, quienes siguieron el encuentro junto al propietario Arthur Blank.

La reacción continuó en el hoyo 11, cuando Andrea Lee embocó un putt de aproximadamente 2.4 metros para evitar que Boston ampliara su ventaja, con el Hammer nuevamente en juego. No obstante, los Ballfrogs recuperaron el control en el siguiente hoyo gracias a Lottie Woad, quien consiguió un par y colocó el marcador 5-3, obligando a Atlanta a buscar una nueva respuesta en la recta final.

MÁS INFORMACIÓN: Motor City Golf Club impone condiciones y derrota a Los Angeles en su debut dentro del WTGL

El golpe definitivo llegó en el hoyo 14, cuando Ina Yoon dejó su pelota a menos de 30 centímetros de la bandera en un par 3. Atlanta había puesto en juego su último Hammer, pero Boston respondió con otro para elevar el valor del hoyo a tres puntos. Andrea Lee necesitaba convertir un putt de 4.2 metros para mantener vivas las aspiraciones de su equipo, pero falló el intento y permitió que los Ballfrogs sentenciaran el encuentro con un marcador de 8-3.

La victoria permitió a Boston mejorar su registro a 1-0-1 y sumar puntos importantes en la clasificación de la SoFi Cup, mientras que Atlanta comenzó su participación con marca de 0-1-0. Tras el encuentro, Ina Yoon reconoció que los nervios estuvieron presentes antes de comenzar, aunque encontró tranquilidad junto a sus compañeras. Por su parte, Charley Hull destacó el formato de la competencia y aseguró que le gustaría contar con un escenario similar en el Reino Unido durante el invierno, después de una noche en la que su equipo mostró capacidad de reacción, pero no consiguió evitar la derrota.

Te puede interesar: