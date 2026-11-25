El patinador mexicano hizo un balance de su 2026, habló sobre su preparación en Canadá y reveló que trabaja en nuevos saltos cuádruples

Donovan Carrillo destaca el 2026 en su carrera | @COM_Mexico

Donovan Carrillo tiene definido su siguiente objetivo dentro del patinaje artístico sobre hielo: colocarse entre los 10 mejores del mundo. Tras un 2026 marcado por su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, el patinador mexicano hizo un balance de su temporada, habló sobre los resultados que ha obtenido desde que trasladó su preparación a Canadá y adelantó parte del trabajo que realiza de cara a las competencias de 2027.

El mexicano reconoció que los resultados de este año le han permitido identificar aspectos en los que todavía puede trabajar para continuar con su desarrollo deportivo y superar sus marcas personales.

“Fue un año de muchos sueños cumplidos, pero también creo que es un año que me deja mucha información para construirme y seguir encontrando mi mejor versión. Si bien creo que ha habido un gran avance en mi carrera deportiva en este último año, hay información que me da mucho aprendizaje para seguir construyéndome”, expresó a los medios en la gala de los premios Victory Prize.

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Carrillo también destacó lo que ha significado establecer su base de entrenamiento en Canadá, una decisión que tomó con la intención de construir un proyecto a largo plazo y que le ha permitido encontrar un equilibrio entre su rendimiento y el disfrute de la disciplina.

“Si bien hubo buenos resultados desde el primer año que me mudé a Canadá, creo que siempre se vio con una visión a largo plazo y está rindiendo frutos. Hoy en día estoy disfrutando, además de los resultados deportivos, mi deporte más que nunca y creo que eso es de lo más importante para una carrera deportiva longeva y sana. Me emociona muchísimo el poder entrenar en Canadá porque soy libre, puedo decidir, puedo vivir mi deporte al máximo y esto creo que es algo de lo más especial que un deportista puede experimentar”, agregó.

Donovan Carrillo tiene la mira puesta en el top 10 mundial

Luego de alcanzar el decimocuarto puesto en el Campeonato Mundial de 2024, Donovan Carrillo buscará mejorar su posición dentro de la clasificación mundial. El mexicano tomó como referencia su desempeño en el programa corto del Grand Prix Skate America, en el que consiguió el tercer lugar.

“Uno siempre tiene retos. El siguiente es lograr el top 10 mundial. Ya hemos estado cerca por ahí en el 2024, top 14, y ahora el siguiente es el 10 y esperemos posteriormente ir acortando esa brecha”.

Para alcanzar dicho objetivo, Carrillo ha trabajado en aumentar el grado de dificultad de sus rutinas sin descuidar el componente artístico de sus presentaciones.

“Creo que con la dificultad técnica que hemos estado ajustando se está llegando a una fórmula equilibrada que me permite también ser competitivo artísticamente, pero técnicamente, porque creo que ya estoy en ese rango de deportistas en mi deporte con un número considerable de saltos cuádruples, de triple axels, que ya no nada más estás ahí cubriendo el lugar, sino estás siendo parte de la historia del deporte”.

Donovan Carrillo trabaja en nuevos saltos cuádruples rumbo a los Juegos Olímpicos de 2030

Como parte de su preparación para las competencias de 2027, el patinador mexicano reveló que trabaja en la ejecución de tres tipos de saltos cuádruples que espera incorporar a sus programas en el futuro.

“En prácticas estamos desarrollando cuádruples nuevos. Nunca me lo hubiera imaginado, que a mis 26, 27 años siga cayendo saltos nuevos. Hoy en día creo que eso me deja ver que no hay límites. En práctica he estado desarrollando el cuádruple loop, sigo trabajando en cuádruple flip, cuádruple lutz y esperemos que en algún punto pueda incorporar alguno de estos en alguna competencia para ser aún más competitivo”.

El Campeonato de los Cuatro Continentes y el Campeonato Mundial forman parte de los compromisos que Carrillo tiene en el horizonte para 2027, aunque el mexicano también contempla la posibilidad de disputar un nuevo ciclo olímpico y llegar a los Juegos de Invierno de los Alpes Franceses 2030.

“De ahí, seguirnos sorprendiendo con una visión a cuatro años para los Juegos Olímpicos de los Alpes Franceses, si mi cuerpo, mi salud, mi mentalidad y mi equipo y, por supuesto, los apoyos nos lo permiten”.

Donovan Carrillo busca impulsar el desarrollo del patinaje artístico en México

Más allá de sus objetivos dentro de las competencias, Carrillo mantiene el compromiso de acercar el patinaje artístico al público mexicano mediante espectáculos sobre hielo que permitan dar a conocer la disciplina y a quienes la practican.

“Para mí siempre fue una misión acercar mi deporte, y lo es al día de hoy, al público mexicano. Tenemos uno de los públicos más valiosos a nivel mundial y creo que hace un match perfecto con el patinaje”.

El patinador manifestó su intención de continuar con este tipo de iniciativas para contribuir al crecimiento de la comunidad del patinaje artístico en el país. “Espero poder seguir trayendo espectáculos como estos para que mi gente, en mi país, los conozca, conozca el patinaje, conozca a los patinadores y ojalá esto también ayude a construir una comunidad del patinaje artístico más grande”.

Finalmente, Carrillo hizo un llamado para incrementar la infraestructura destinada a la práctica de los deportes de invierno en México, con la intención de generar oportunidades para las siguientes generaciones de deportistas. “Cumpliendo el sueño y esperando también que en algún momento en México se le apueste a más pistas públicas para seguirnos desarrollando en los deportes de invierno”.