La dirigente destacó los resultados de los atletas mexicanos, pero pidió fortalecer la planeación y el acompañamiento rumbo al próximo ciclo olímpico

María José Alcalá pide mesura rumbo a Los Angeles 2028. Claro Sports

María José Alcalá calificó con 9.5 el año del deporte mexicano, pero dejó claro que todavía hay trabajo por hacer rumbo a Los Angeles 2028. La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) reconoció los resultados obtenidos por los atletas nacionales, aunque pidió evitar triunfalismos y rechazó que alguna medalla pueda considerarse asegurada antes de los Juegos Olímpicos.

En entrevista previa a la entrega de los Victory Prize, Alcalá habló sobre los retos que enfrenta el deporte nacional: la preparación de los atletas, el seguimiento de las categorías juveniles, la coordinación entre instituciones y federaciones, el presupuesto y los programas que impulsa el COM para proteger a los deportistas.

Su mensaje tuvo un punto central: México tiene atletas con posibilidades de competir por medallas, pero el resultado debe construirse con planeación, recursos y trabajo constante. La dirigente también puso la mirada en los jóvenes que podrían formar parte de los siguientes ciclos olímpicos.

María José Alcalá pone 9.5 al año deportivo de México

Al hacer un balance del desempeño de la delegación mexicana, Alcalá fue contundente: “De un 10 le daría un 9.5. Se le resta medio punto porque siempre existe margen para mejorar”.

La presidenta del COM consideró que los atletas mexicanos continúan cosechando resultados importantes, pero advirtió que la competencia internacional será cada vez más exigente conforme se acerca Los Angeles 2028. “Estamos a 18 meses de los Juegos Olímpicos y todos los países están apretando para estar en el podio”, señaló.

Aunque la referencia de los 18 meses corresponde a su declaración, por calendario olímpico Los Angeles 2028 se encuentra a menos de dos años desde noviembre de 2026. Para Alcalá, el momento exige que México mantenga una planificación constante y que los atletas tengan cubiertas sus necesidades durante todo el proceso.

“El balance es positivo. Los atletas mexicanos siguen cosechando frutos y logros importantes, pero estamos a 18 meses de los Juegos Olímpicos y todos los países están apretando para estar en el podio. Como país y ecosistema deportivo, tenemos que buscar una buena planeación y organización: que nadie falte a sus sistemas de clasificación y que todos los atletas tengan lo necesario (entrenador, psicólogo, equipo multidisciplinario y viajes resueltos) con un seguimiento y evaluación permanente.”

“Yo no diría que es una medalla asegurada”

Alcalá también pidió moderar las expectativas alrededor de las atletas mexicanas que han generado altas posibilidades de subir al podio. Para la dirigente, ningún resultado puede darse por hecho antes de una competencia olímpica.

“Ellas tienen el valor de seguir trabajando y enfrentando retos día con día para los Juegos Olímpicos. Yo no diría que es una medalla asegurada; la están peleando y la están trabajando. Los Juegos Olímpicos son muy difíciles y todos los atletas van a pelear por lo mismo, por lo que hay que ir con paso firme y seguros, pero sin presionar de más”, explicó.

La postura coincide con otros planteamientos que Alcalá ha hecho rumbo a Los Angeles 2028. En agosto pasado, la presidenta del COM señaló que clavados y tiro con arco se encuentran entre las disciplinas con mayores posibilidades de pelear por medallas, aunque también insistió en la necesidad de mejorar la preparación y establecer una estrategia nacional de alto rendimiento.

Alcalá pide cambiar la estrategia con las categorías juveniles

La presidenta del COM también puso la mirada en los atletas que vienen detrás. Los Juegos Olímpicos de la Juventud representan, desde su perspectiva, una referencia para medir el nivel de las categorías juveniles, pero el trabajo no puede terminar después de esas competencias.

“Existe una relación de respeto. Los Juegos Olímpicos de la Juventud dan un parámetro para saber dónde estamos en el deporte en las categorías juveniles. Vamos por buen camino, pero se tiene que seguir planeando y organizando. Quienes están haciendo el deporte ahora son los institutos del deporte de todos los estados de la República. Hay que cambiar la estrategia, sentarse a platicar con ellos y darle seguimiento constante a los atletas de estas categorías, porque ellos seguro estarán compitiendo hacia el 2032.”

La declaración coloca el seguimiento de las nuevas generaciones como uno de los asuntos que México debe atender desde ahora. Los Angeles 2028 y Brisbane 2032 representan los siguientes grandes horizontes del olimpismo mexicano, por lo que la detección y formación de talento tendrán que acompañarse de continuidad.

Alcalá ya había planteado públicamente la necesidad de fortalecer el trabajo con los institutos deportivos y las federaciones para construir una estrategia de alto rendimiento que permita que los atletas den el salto hacia los podios olímpicos.

El reto económico también está sobre la mesa

La planeación deportiva tiene otro desafío: los recursos económicos. Alcalá señaló que el presupuesto continúa siendo uno de los principales retos para las delegaciones mexicanas y explicó que el COM trabaja en una planificación cercana a 80 millones de pesos para los Juegos Panamericanos de Lima.

“El reto sigue siendo lo económico para todos, además de mantener la planeación. Para los Juegos Panamericanos de Lima, donde contempla una delegación amplia, se está realizando una planificación presupuestaria de casi 80 millones de pesos”, explicó.

Esta cifra debe entenderse como la planificación presupuestaria mencionada por la presidenta del COM, no como un presupuesto oficial aprobado. En 2025, Alcalá había hablado de una necesidad de entre 70 y 80 millones de pesos para los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, lo que muestra que los costos de movilizar delegaciones y cubrir preparación, viajes y hospedaje representan uno de los retos recurrentes del organismo.

Para la dirigente, el objetivo es que los recursos permitan cubrir las necesidades de los deportistas y evitar que factores externos interfieran con sus procesos de clasificación y preparación.

“No solo una persona puede ser el héroe”

Alcalá también hizo énfasis en la responsabilidad colectiva dentro del deporte mexicano. Para la dirigente, los resultados no pueden atribuirse a una sola institución o persona, sino que son producto de un ecosistema en el que participan atletas, entrenadores, institutos deportivos y federaciones.

“El deporte mexicano está caminando, pero tiene que seguirse haciendo estrategia para tener una planeación y organización que haga que este ecosistema funcione como debe funcionar. Siempre va a haber diferencias, pero cuando se quieren solucionar, se debe tener respeto por los acuerdos y conciencia de que no solo una persona puede ser el héroe. Todos aportamos al ecosistema: principalmente los atletas, los entrenadores y los institutos del deporte, mientras que los demás somos herramientas útiles para que ellos puedan consolidarse.”

El planteamiento también se relaciona con la postura que la presidenta del COM ha expresado sobre la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones deportivas. En febrero de 2026, Alcalá destacó la comunicación permanente entre el COM y la Conade y señaló que sumar esfuerzos es fundamental para beneficiar a los atletas.

Deporte seguro y gobernanza, entre las prioridades del COM

Entre las iniciativas que impulsa el Comité Olímpico Mexicano, Alcalá destacó el programa de deporte seguro, la certificación y capacitación de entrenadores y el fortalecimiento de la gobernanza de las federaciones. “La principal tarea del COM será siempre cuidar y proteger a los atletas de México y a su ecosistema, asegurando que tengan todos los recursos necesarios rumbo a Los Ángeles”, afirmó.

La dirigente coloca así la protección de los deportistas y la profesionalización de su entorno entre las prioridades del organismo. El objetivo es que el acompañamiento no se limite a las competencias, sino que abarque preparación, clasificación, atención multidisciplinaria y seguimiento.

El mensaje de Alcalá llega mientras México avanza en el ciclo rumbo a Los Angeles 2028. Su balance es positivo, pero la calificación de 9.5 viene acompañada de una condición: todavía hay trabajo pendiente.

La presidenta del COM no quiso hablar de medallas garantizadas. Su mensaje fue otro: preparación, planeación, seguimiento y coordinación. El resultado olímpico se construye mucho antes de llegar a la competencia, y para México el reto será convertir el talento de sus atletas en un proceso capaz de sostenerse hasta Los Angeles 2028 y proyectarse hacia Brisbane 2032.