El entrenador de las Águilas analizó el enfrentamiento ante Pumas y explicó cómo preparará al equipo durante la pausa por la Fecha FIFA

Ángel Villacampa habla del Estadio Azteca para la Liguilla | Imago 7

Ángel Villacampa habló sobre el momento que atraviesa América Femenil de cara al enfrentamiento ante Pumas en las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. El entrenador evitó colocar a las Águilas como favoritas al título, aunque reconoció que el equipo atraviesa una etapa que debe aprovechar para buscar el campeonato.

El estratega consideró que el trabajo y la humildad serán parte del camino que deberá seguir el conjunto azulcrema durante lo que resta de la Liguilla.

“Favoritas, no sé. Lo que sí sentimos es que estamos en nuestro mejor momento, eso es obvio. Creo que estamos en nuestro turno y tenemos que aprovechar porque muchas veces el fútbol son tendencias. Nos ha costado mucho salir de momentos malos. Yo creo que ahora hay que aprovechar este momento, esta inercia que tenemos tan positiva, pero hay que hacerlo desde la humildad y el trabajo. Es el único camino que creo que tenemos que seguir”, expresó a los medios en el evento de los premios Victory Prize.

Villacampa también analizó el desempeño de Pumas, equipo que consiguió su clasificación a la Liguilla en la última jornada de la fase regular y que eliminó a Tigres en los cuartos de final. El entrenador señaló que la victoria por 0-5 de las universitarias en el Estadio Universitario obliga al América a prestar atención a la preparación de la eliminatoria.

“Tuvieron algún resultado que generó dudas porque tampoco entraron de una manera limpia a la Liguilla. Me refiero a los últimos resultados, hasta el último día no entraron en Liguilla, pero obviamente el rendimiento del equipo fue muy bueno en cuartos. Eso nos pone en alerta para que nos preparemos muy bien”.

América Femenil disputará las semifinales ante Pumas en el Estadio Azteca

El entrenador confirmó que América Femenil disputará su partido como local ante Pumas en el Estadio Azteca, recinto en el que también jugará en caso de conseguir su clasificación a la final del Apertura 2026. “Primero confirmar que sí, jugaremos en el Azteca, en nuestra casa, y no va a ser de otra manera. Así que yo creo que puedo adelantar que tanto semifinales como final las jugaremos en nuestra casa”, señaló.

Ángel Villacampa revela cómo trabajará América durante la Fecha FIFA

La pausa en el calendario de la Liga MX Femenil por los compromisos de las selecciones nacionales condicionará la preparación del conjunto azulcrema. Villacampa explicó que estará alrededor de dos semanas sin sus futbolistas convocadas y contará con cuatro días para trabajar con el plantel antes de enfrentar a Pumas.

“A pesar de que esta Fecha FIFA ahora son 15 días que vamos a estar sin nuestras jugadoras internacionales, luego tendremos cuatro días para preparar muy bien ese partido de cara a esas semifinales”.

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El técnico detalló que durante este periodo enfocará los entrenamientos en mantener la condición física de las futbolistas que permanezcan en el club, además de trabajar en el análisis del próximo enfrentamiento.

“Desearle lo mejor a nuestras jugadoras internacionales con sus selecciones, que les vaya lo mejor posible, por supuesto, y sobre todo a la Selección de México. Ahora lo que hacemos con las jugadoras que no han podido ir con sus selecciones es mantenerlas muy bien a nivel condicional, tenerlas muy preparadas y muy conectadas con lo que van a ser las semifinales, a través de los entrenamientos y también del análisis”.

Finalmente, Villacampa manifestó su deseo de recuperar a todas sus futbolistas sin lesiones para afrontar la eliminatoria ante las universitarias. “Rezar para que me vengan muy bien y muy sanas las jugadoras internacionales para que podamos preparar muy bien esas semifinales”, concluyó.