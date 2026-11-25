La tradición nació ligada a las cosechas y la gratitud; hoy se celebra en distintos países con fechas y costumbres propias

Thanksgiving 2026: por qué no es feriado en México. Claro Sports

El pavo, el puré de papa, las reuniones familiares y una mesa llena de comida forman parte de una de las celebraciones más reconocidas de Estados Unidos. Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, volverá a celebrarse este jueves 26 de noviembre de 2026, una fecha que cada año reúne a millones de personas alrededor de una tradición ligada a la familia, la gratitud y la convivencia.

Aunque suele asociarse directamente con Estados Unidos, esta celebración también tiene presencia en otros países y territorios, con fechas y significados que pueden variar. En México, además, cada vez es más común escuchar sobre Thanksgiving debido a la cercanía cultural, las familias binacionales, los viajes y la influencia de películas, series y redes sociales.

Sin embargo, en México no es una festividad oficial ni un día de descanso obligatorio, por lo que escuelas, oficinas y centros de trabajo operan con normalidad, salvo decisiones internas. Entonces, ¿de dónde viene esta tradición, por qué no forma parte del calendario oficial mexicano y qué otros países la celebran?

¿Qué es Thanksgiving y cuándo se celebra? Origen e historia

Thanksgiving es una celebración relacionada con la gratitud, la familia y, en su origen, con las cosechas. En Estados Unidos se conmemora el cuarto jueves de noviembre, por lo que en 2026 caerá el 26 de noviembre.

Uno de los episodios históricos más vinculados con esta celebración ocurrió en 1621, cuando colonos ingleses establecidos en Plymouth, en el actual Massachusetts, compartieron una comida con los indígenas nativos wampanoag tras superar un crudo invierno y lograr una buena cosecha. Con el paso del tiempo, aquel episodio quedó asociado con la narrativa tradicional del primer Thanksgiving estadounidense.

La festividad tardó varios siglos en adquirir su forma actual. En 1789, George Washington proclamó un día nacional de agradecimiento, aunque durante años cada estado mantuvo diferentes fechas y costumbres.

Más tarde, en 1863, en plena Guerra Civil, Abraham Lincoln estableció una celebración nacional de Acción de Gracias durante noviembre. Finalmente, en 1941, el Congreso de Estados Unidos fijó legalmente Thanksgiving en el cuarto jueves de noviembre.

Actualmente, es uno de los feriados federales de Estados Unidos. Las oficinas gubernamentales permanecen cerradas y muchas empresas modifican sus operaciones. La fecha también está estrechamente relacionada con el Black Friday, que se realiza al día siguiente y marca uno de los periodos comerciales más importantes del año.

La celebración moderna suele reunir a familiares y amigos alrededor de una cena en la que aparecen alimentos como pavo, puré de papa, salsa de arándanos, relleno y pay de calabaza. Más allá del menú, la tradición gira en torno a compartir y expresar agradecimiento por lo vivido durante el año.

¿Por qué en México no es un día oficial el Thanksgiving?

La razón principal es sencilla: Thanksgiving no forma parte de la historia cívica ni del calendario oficial de días de descanso obligatorio de México.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son los días de descanso obligatorio en el país y el Día de Acción de Gracias no aparece entre ellos. Para 2026, las fechas oficiales incluyen, entre otras, el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre y el 25 de diciembre.

Esto significa que el jueves 26 de noviembre de 2026 será un día laboral normal en México. Las personas trabajadoras no tienen derecho automático a descansar ni a recibir un pago adicional únicamente por tratarse de Thanksgiving.

Eso no impide que algunas familias mexicanas lo celebren de manera privada. La tradición tiene mayor presencia entre personas con familiares en Estados Unidos, comunidades fronterizas, extranjeros residentes en México y hogares que han adoptado algunas c