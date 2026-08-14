Nic Nemeth retiene el título mundial de TNA ante Jeff Hardy

Nic Nemeth retuvo el Campeonato Mundial de TNA ante Jeff Hardy, mientras Ricky Sosa, Trey Miguel, M By Elegance y KC Navarro también ganaron

Nic Nemeth conservó el Campeonato Mundial de TNA tras derrotar a Jeff Hardy en el combate principal de la función del jueves 13 de agosto. La lucha tuvo intercambios dentro y fuera del ring, intentos de rendición, cuentas de dos y una secuencia final en la que ambos buscaron cerrar el combate con sus movimientos de definición.

Hardy comenzó a encontrar espacios después de neutralizar una Superkick y llevar la acción hacia las cuerdas. Más adelante, mandó a Nemeth fuera del ring, se lanzó desde el borde del cuadrilátero y continuó el ataque contra las escaleras metálicas antes de regresar a la lona.

Nemeth respondió con golpes contra el esquinero y dos ejecuciones de Shot to the Heart, aunque Hardy resistió ambas cuentas. El campeón también aplicó un DDT, mientras Hardy contestó con un Sit-up Powerbomb y después conectó Twist of Fate.

La lucha entró en una fase de intercambio de movimientos de cierre. Hardy subió a la tercera cuerda para buscar el Swanton Bomb, pero Nemeth levantó las rodillas para evitar el impacto. Después, el campeón intentó una Superkick, Hardy la bloqueó y buscó otro Twist of Fate.

Nemeth escapó del movimiento y terminó conectando Danger Zone para conseguir la cuenta de tres. Con ello, retuvo el Campeonato Mundial de TNA ante uno de los campeones de parejas de la empresa.

Ricky Sosa derrota a Brian Myers

Ricky Sosa se impuso a Brian Myers en una lucha individual marcada por las intervenciones alrededor del ring. Myers comenzó intentando tomar el control después de una distracción de Bear Bronson, quien permitió que Sosa fuera enviado contra el borde del cuadrilátero.

Myers mantuvo la presión con un German Suplex y una llave al cuello, pero Sosa respondió con Enzuigiri, Running Forearms, Powerslam y Moonsault desde la segunda cuerda. Bronson volvió a intervenir y Myers aprovechó para conectar un DDT, aunque la cuenta quedó en dos.

Cedric Alexander también intentó involucrarse en el cierre, pero Sosa lo frenó antes de que Myers buscara utilizar el cinturón. Leon Slater apareció para impedirlo y Sosa aprovechó la situación para conectar Headshot y llevarse la victoria por cuenta de tres.

Trey Miguel, Rich Swann y BDE vencen a Mustafa Ali, Special Agent 0 y John Skyler

Rich Swann y BDE presentaron a Trey Miguel como su compañero para el combate de tercias ante Mustafa Ali, Special Agent 0 y John Skyler. El inicio tuvo relevos constantes y acciones de conjunto, con Miguel, Swann y BDE intentando sacar de ritmo a sus rivales desde los primeros minutos.

Special Agent 0 cambió el desarrollo al utilizar su fuerza contra Swann, a quien aplicó Chokeslam y Tossing Suplex mientras Ali y Skyler administraban los relevos. Swann consiguió abrir espacio y darle entrada a Miguel, quien cambió nuevamente el ritmo con ataques desde la tercera cuerda y combinaciones sobre Skyler.

En el cierre, Special Agent 0 intentó aplicar otro Chokeslam, pero Miguel escapó y lo mandó contra el poste. Después se lanzó hacia afuera sobre Skyler, lo regresó al ring y conectó una combinación de Scorpion Kick y Lightning Spiral para conseguir la cuenta de tres.

M By Elegance supera a Indi Hartwell

M By Elegance avanzó después de vencer a Indi Hartwell en semifinales. M había llegado directamente a esta instancia tras el empate por límite de tiempo entre Wendy Choo y Elayna Black, mientras Hartwell había dejado fuera a Thea Hail.

Hartwell inició con Clothesline y buscó llevar la acción hacia el esquinero, pero M respondió con patadas, ataques contra las cuerdas y una ofensiva fuera del ring. De vuelta en el cuadrilátero, Hartwell reaccionó con Spinebuster y un codazo desde la tercera cuerda, aunque ambas cuentas quedaron en dos.

La definición estuvo marcada por una pelea entre Black y Brookside que llegó hasta la zona de ringside. La distracción permitió a M conectar un Moonsault sobre Hartwell y completar la cuenta de tres para seguir adelante en el torneo.

KC Navarro derrota a Eddie Edwards

KC Navarro venció a Eddie Edwards en una lucha individual que también tuvo intervención desde ringside. Navarro tomó la iniciativa con Superkick, 305 y un vuelo hacia afuera del ring antes de conectar un Splash desde la tercera cuerda.

Alisha Edwards intervino para detener el ritmo de Navarro y eso permitió que Eddie lo enviara contra los postes del ring. Edwards buscó después un Backpack Stunner, pero Navarro escapó y respondió con un Satellite DDT que dejó a ambos en la lona.

En el cierre, Alisha lanzó uno de sus zapatos al cuadrilátero para distraer al árbitro y también introdujo un palo de kendo. Navarro tomó el objeto, golpeó a Edwards en la zona media y después conectó Blessing in Disguise para asegurar la victoria.

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